Google espande Gemini Live: condivisione di schermo e telecamera per tutti i Pixel

Google ha lanciato una nuova funzionalità che porta la condivisione di schermo e camera su tutti i telefoni Pixel, senza la necessità di un abbonamento a Gemini Advanced. Questo aggiornamento, comunicato tramite un post su X, rappresenta una novità importante per tutti i possessori di dispositivi Pixel, che potranno sfruttare questa funzionalità nel corso delle prossime settimane.

La novità di Gemini Live

Fino a poco tempo fa, la funzione di Gemini Live, caratterizzata dalla possibilità di condividere lo schermo e la visuale della telecamera, era riservata solo ai modelli Pixel 9 e Galaxy S25. Con il rilascio recente, Google ha ampliato l’accesso a tutte le versioni dei telefoni Pixel, aprendo così a un numero maggiore di utenti la possibilità di utilizzare questa innovativa funzionalità.

La condivisione di schermo e telecamera offre agli utenti la possibilità di interagire in tempo reale, utile in molte situazioni quotidiane, come ad esempio durante le videochiamate o mentre si richiedono chiarimenti su elementi specifici mostrati sullo schermo. Con l’unico tocco di un pulsante, gli utenti possono attivare questa funzione, rendendo la comunicazione a distanza notevolmente più interattiva.

Come funziona Gemini Live nella pratica

Utilizzare Gemini Live è un processo semplice e immediato. L’utente deve accedere all’app Gemini e selezionare il pulsante “Condividi schermo con Live“. Una volta attivata, si possono registrare e condividere le schermate o le immagini catturate dalla telecamera. Questa caratteristica consente di ricevere risposte in tempo reale dall’intelligenza artificiale, a seconda di ciò che è visibile sullo schermo o dalla telecamera del dispositivo.

L’interazione è fluida e progettata per semplificare la comunicazione, che sia per fare domande relative a documenti, applicazioni, o per ricevere assistenza in caso di problemi tecnici. La prontezza di risposta dell’assistente virtuale è uno degli aspetti chiave di questa funzionalità.

Un passo avanti nell’intelligenza artificiale di Google

Gemini Live fa parte del progetto più ampio di Google, noto come Project Astra. Questo progetto ambizioso è stato svelato durante il Google I/O dell’anno precedente e mira a creare un assistente AI capace di interagire con l’ambiente circostante in tempo reale. Le potenzialità di Project Astra non si limitano solamente ai telefoni Pixel, ma si prevede che si estenderanno anche ai prossimi dispositivi Android XR.

Con questa evoluzione tecnologica, Google sta chiaramente puntando a migliorare l’esperienza utente, integrando intelligenza artificiale e interazione umana in maniera sempre più fluida e naturale. La capacità di rispondere e interagire sulla base di ciò che gli utenti vogliono mostrare rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell’assistenza virtuale.