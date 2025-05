Google e le sue strategie per il controllo dei contenuti degli editori nell’AI Search

L’interesse di Google per il controllo dei contenuti degli editori nel contesto delle intelligenze artificiali è emerso in modo chiaro durante il processo antitrust in corso negli Stati Uniti. Documenti riservati resi noti da Bloomberg rivelano che l’azienda aveva intenzioni di offrire maggiore controllo agli editori riguardo l’uso dei dati nei suoi servizi di ricerca AI, ma la realtà attuale resta ben diversa, sollevando interrogativi sulle vere ambizioni di monetizzazione del colosso tecnologico.

La richiesta di controllo degli editori

Un documento interno di Google firmato dall’alta dirigente Chetna Bindra ha evidenziato il desiderio della compagnia di evitare che gli editori avessero la facoltà di escludere i propri contenuti dai risultati di Google Search. Secondo Google, questo spazio di ricerca si sta evolvendo verso nuove opportunità di monetizzazione. Il potere di controllo che Google esercita sui dati dei contenuti rappresenta un vantaggio significativo nei confronti di concorrenti come Perplexity e OpenAI.

Nelle discussioni interne emerge l’impatto negativo che le funzionalità di AI di Google, come AI Overviews e AI Mode, possono avere sulle stesse pagine web, inducendo gli editori a considerare l’idea di mantenere al di fuori queste funzionalità i propri contenuti al fine di preservare il traffico verso i propri siti.

Opzioni di esclusione e limitazioni

Nel documento analizzato, Google ha preso in considerazione varie opzioni per consentire agli editori di gestire i propri dati. Una delle proposte, definita come una “linea rossa”, permetterebbe agli editori di impedire che i modelli AI di Google facessero riferimento ai loro dati in tempo reale. Tuttavia, non ci sarebbe la possibilità di escludere completamente la loro inclusione nell’addestramento di AI Overviews in generale. Un’altra opzione, considerata “probabilmente instabile”, prevedeva che non fossero implementati ulteriori controlli e che gli editori potessero optare per un’esclusione totale dall’indicizzazione su Search nel caso non fossero soddisfatti delle condizioni.

Durante un’udienza il 2 maggio, è emerso che gli editori si trovano a dover affrontare un ultimatum in questo frangente. Sebbene Google avesse aperto una possibilità di esclusione dall’addestramento dell’AI nel 2023, il vicepresidente di Google DeepMind, Eli Collins, ha chiarito che tale opzione non si applica ai prodotti di AI specifici per la ricerca.

Aggiornamenti silenziosi e mancanza di comunicazione

Un passo indietro nella storia recente rivela che quando AI Overviews sono stati implementati nel 2024, Google ha optato per un aggiornamento “silenzioso” delle informazioni riguardanti i controlli per gli editori, senza alcun annuncio pubblico. Le linee guida sul modo di redigere gli aggiornamenti sembrano indicare una volontà di rendere più difficile per gli editori comprendere ciò dal quale stavano realmente optando per escludere il loro materiale, evitando così di entrare nei dettagli distintivi tra il training per Gemini, AI Overviews e altre intelligenze artificiali.

Secondo Bindra, il contenuto del documento riflette una strategia comunicativa da attuare con cautela. Google ha successivamente dichiarato che le opzioni discusse nel documento rappresentano solo un elenco preliminare e che non riflettono le decisioni finali. Un portavoce di Google ha sottolineato che gli editori hanno sempre avuto il potere di controllare la disponibilità dei propri contenuti. Le nuove funzionalità di ricerca come AI Overviews, secondo Google, hanno portato a un aumento delle ricerche, generando nuove opportunità per i siti di essere scoperti.

Attualmente, Google afferma chiaramente che gli editori possono escludere i loro contenuti da AI Overviews e AI Mode, garantendo nel contempo che tali contenuti non appariranno in “tutte le forme di risultati di ricerca”.