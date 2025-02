Google e i carrier si alleano per il Satellite SOS sui Pixel 9: novità in arrivo

La recente introduzione delle funzionalità di SOS satellitare dai dispositivi Google Pixel 9 ha aperto a nuovi orizzonti per gli utenti Android. Con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, Google ha sviluppato una serie di opzioni in collaborazione con i principali carrier. Questo articolo esplorerà le novità e le implicazioni di questa tecnologia, esaminando il modo in cui i provider di servizi stanno integrando funzionalità vitali nei loro dispositivi.

I nuovi servizi di SOS satellitare sui Pixel 9

Dopo il lancio dell'iPhone 14, Apple ha posto le basi per i servizi SOS satellitari, costringendo i competitor a mettersi in carreggiata nel settore. Google ha risposto con l’integrazione della funzione SOS sui dispositivi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Questa funzionalità si avvale della rete satellitare di Skylo, assicurando agli utenti la possibilità di collegarsi ai servizi di emergenza e monitoraggio incidenti di Garmin Response. Questo sistema non è solo per situazioni di emergenza, poiché gli utenti possono anche inviare messaggi di testo non urgenti tramite collegamenti satellitari.

Collaborazione con i carrier

Gli operatori di telefonia mobile come T-Mobile stanno iniziando ad abbracciare questa nuova tecnologia. Recentemente, T-Mobile ha accettato il Pixel 9 nella sua iniziativa di messaggistica satellitare, che offre anche la possibilità di inviare messaggi non urgenti in collaborazione con il programma Starlink di SpaceX. Anche Verizon non è da meno e ha collaborato con Skylo per implementare SOS satellitare, ma inizialmente solo sui dispositivi Galaxy S25. Questa tendenza dimostra che i carrier sono pronti a investire nella tecnologia satellitare, contribuendo a garantire una copertura più ampia in caso di emergenze.

Codice e funzionalità future

Nel codice delle app di Google si intravedono ulteriori sviluppi per la creazione di una pagina impostazioni dedicata alle funzionalità SOS satellitari. Il recente aggiornamento dell’Adaptive Connectivity Services v2025.01 include delle stringhe che si riferiscono alla connettività satellitare già disponibile su alcuni modelli Pixel. Tali stringhe suggeriscono che Google sta lavorando per permettere agli operatori di offrire le proprie opzioni in un contesto di interoperabilità. I possessori di Pixel 9 con T-Mobile sono già in grado di accedere a entrambe le soluzioni.

La coesistenza di servizi OEM e carrier

Una delle questioni principali rimane la coesistenza dei servizi SOS forniti da Google e quelli dei carrier. Il codice segnalato contiene elementi che indicano la possibilità di utilizzare tutti i servizi disponibili senza conflitti tra OEM e operatori. Tuttavia, potrebbe essere necessario scegliere un'opzione piuttosto che un'altra. La decisione finale su quale servizio utilizzare potrebbe variare a seconda della configurazione e delle preferenze impostate dall'utente.

La tecnologia SOS satellitare rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza in scenari di emergenza. La continua evoluzione e le collaborazioni tra produttori e operatori promettono di espandere ulteriormente il raggio d'azione di queste funzionalità e, a lungo termine, potrebbero rivelarsi fondamentali per la sicurezza personale e pubblica. Resta da vedere come si evolverà questa dinamica nei prossimi mesi e quali nuove opportunità si presenteranno per gli utenti di dispositivi Android.