Google Duo introduce le videochiamate di gruppo anche nella versione Web

Google ha confermato che introdurrà la possibilità di effettuare chiamate di gruppo tramite Google Duo anche sul Web. L’innovazione verrà lanciata come anteprima su Chrome nelle prossime settimane e sarà successivamente interessata da una “release” più ampia.

La versione Web consentirà agli utenti di iniziare una chiamata con chiunque disponga di un account Google. L’app di BigG ha anche una nuova modalità Famiglia che consente di provare nuovi effetti grafici durante le videochiamate.

La nuova funzione di Duo arriva solo una settimana dopo che Google ha lavorato per consentire alle persone di contattare altri utenti utilizzando solo il loro indirizzo email, riducendo la dipendenza dai numeri di telefono per effettuare chiamate. Il gigante di Mountain View non ha ancora specificato quando verrà effettivamente implementata questa nuova funzionalità: la speranza degli utenti è che possa avvenire molto presto, dato che al momento è possibile effettuare solo chiamate one-to-one utilizzando Google Duo sul Web.

Come accennato, una nuova modalità Famiglia è stata aggiunta a Google Duo. Da adesso in poi, gli utenti potranno ricevere chiamate con i membri della famiglia e utilizzare funzionalità uniche durante la videochiamata. Per avviare questa funzione, basta andare sull’icona del menu e cliccare su Famiglia.

Tra le “maschere” aggiunte, troviamo quella da astronauti e anche una maschera da gatti, insieme alle altre che erano già disponibili. Il colosso californiano afferma che la nuova modalità Famiglia è disponibile non appena si accede a Duo con il proprio account Google. Tuttavia, è molto probabile che BigG abbia optato per un’implementazione graduale e potrebbe essere necessario del tempo prima che tutti gli utenti possano riceverla.

Infine, nella giornata di ieri Google ha fatto un bel regalo agli utenti di Duo, aggiungendo un nuovo effetto per la festa della mamma: gli utenti potevano infatti trasformarsi in un bouquet di fiori.

Fonte Gadgets360