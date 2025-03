Google Drive arriva sui computer con processori Arm: un passo avanti per la compatibilità

Nel panorama informatico attuale, l’integrazione di Google Drive sui laptop con processori Arm rappresenta una significativa evoluzione nel supporto delle applicazioni native. Con l’impegno di Microsoft e Qualcomm, stiamo assistendo a un miglioramento concreto della compatibilità delle app per Windows su piattaforme Arm. Questa innovazione potrebbe segnare un’importante svolta, favorendo una transizione più agevole verso dispositivi sempre più efficienti dal punto di vista energetico.

Porta un cambio di direzione col Sudgestito X per la compatibilità delle app

L’arrivo della compatibilità di Google Drive per i computer alimentati da processori Snapdragon X rappresenta una mossa fondamentale nel mercato dei PC. Questa modifica non è da sottovalutare, in quanto l’ideale di combinare l’esperienza tradizionale di Windows con l’efficienza energetica dei chip Arm potrebbe cambiare le regole del gioco. I nuovi dispositivi offrono vantaggi notevoli, come una durata della batteria prolungata e una connettività sempre attiva. Tuttavia, è importante notare che il passaggio a un computer con Snapdragon X potrebbe non essere immediato per tutti. Molti utenti potranno adattarsi senza problemi, mentre altri potrebbero dover cercare soluzioni alternative per software ancora non compatibili.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il supporto nativo di Google Drive per i dispositivi Arm

Dopo una fase beta avvenuta nel 2024, Google ha finalmente rilasciato ufficialmente l’applicazione Google Drive per PC Windows basati su Arm. Questa novità consente agli utenti di sfruttare appieno la potenza dei loro dispositivi, come il Surface Laptop 7, senza ricorrere a soluzioni di emulazione. La vera forza di questo passaggio risiede nella garanzia di un supporto nativo, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore efficienza. Il lancio dell’app è iniziato il 24 marzo 2025 e si prevede che durerà fino a un massimo di 15 giorni affinché tutti gli utenti possano ricevere l’aggiornamento.

Dettagli sull’implementazione dell’app Google Drive

Per gli utenti già coinvolti nella beta, l’aggiornamento avverrà in modo automatico, consentendo loro di accedere immediatamente alle nuove funzionalità. Per coloro che non hanno partecipato alla fase di test, sarà possibile scaricare e installare Google Drive su qualsiasi dispositivo Windows 11 dotato di supporto Arm. Questo passo è significativo anche per gli utenti della Google Workspace e per coloro che possiedono un account Google personale, ampliando notevolmente le opzioni per la gestione dei file e la collaborazione.

Adesso, con Google Drive ufficialmente supportato su dispositivi Arm, ci si aspetta un incremento nella disponibilità e nell’interesse per altre applicazioni, dando il via a un’ondata di aggiornamenti che potrebbero coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti e produttori. Si tratta di un cambiamento cruciale che riflette le esigenze in continua evoluzione degli utenti moderni, incentivando l’adozione di tecnologie più sostenibili e performanti.