Google denuncia una rete di truffatori che ha manipolato Google Maps per oltre 10.000 aziende

Il colosso tecnologico Google ha avviato un’azione legale contro un uomo del Maryland, accusato di aver coordinato un’ampia rete di truffe relative a business finti su Google Maps. Questo schema ha ingannato molte persone, adoperando pratiche ingannevoli per constringere gli utenti a pagare per servizi che in realtà non esistevano o erano forniti da altri professionisti a prezzi gonfiati. L’azione legale mette in luce il problema crescente della frodi online e come essa possa minare la fiducia nelle piattaforme di ricerca.

Dettagli della denuncia e ruolo centrale dell’imputato

Nel documento legale, riportato per la prima volta da CBS News, si denuncia che l’uomo ha “abusato dei servizi di Google” per un periodo di due anni, creando elenchi online fraudolenti per aziende inesistenti e arricchendoli con recensioni fittizie. La denuncia sottolinea come l’imputato abbia anche attuato un sistema di “generazione di contatti”, vendendo l’informazione a esecutori di frodi, attirando così persone tramite i suoi annunci ingannevoli.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le dinamiche delle truffe erano ben congegnate: un consumatore che cercava un idraulico o un fabbro su Google Maps veniva indirizzato verso un numero di telefono diverso che, nulla a che vedere con il servizio ricercato, svelava truffatori pronti a chiedere tariffe esorbitanti una volta giunti sul posto. Notando la frequenza di tali episodi, Google ha subito compreso che si trattava di un fenomeno più ampio, richiedendo un’indagine minuziosa.

Indagini di Google e scoperta di una truffa su larga scala

Di fronte a numerose segnalazioni, Google ha lanciato un’indagine esaustiva. Un reclamo particolarmente problematico proveniva da un fabbro del Texas che si era trovato vittima di impersonificazione su Google Maps. Analizzando le varie segnalazioni e utilizzando strumenti di scansione automatizzati, gli investigatori di Google hanno scoperto migliaia di profili falsi e account aziendali che erano stati presi d’assalto dai truffatori.

Dopo questo lavoro investigativo, Google ha provveduto a rimuovere le inserzioni fraudolente da Google Maps, bloccando i rispettivi account. Tuttavia, la denuncia precisa che il piano elaborato dall’uomo del Maryland è ancora attivo, con recenti tentativi di truffa che si sono verificati nelle ultime settimane nelle vicinanze dell’area di Washington D.C.

Le contromisure di Google e la difesa degli utenti

Google non ha soltanto cancellato materiali ingannevoli ma ha intensificato anche le sue misure preventive per proteggere le aziende e gli utenti. Halimah DeLaine Prado, consulente legale dell’azienda, ha dichiarato che “le inserzioni di aziende false sono vietate su Google Maps” e ha evidenziato come l’azienda stia adottando tutte le misure necessarie per eliminare queste frodi. La causa legale rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Google nel combattere l’impostazione di schemi di impersonificazione.

In un recente intervento su CBS Mornings Plus, Prado ha invitato gli utenti ad essere cauti e a consultare il sito ScamSpotters.com, dove è possibile trovare avvisi aggiornati su frodi e schemi ingannevoli. Ha suggerito di verificare gli URL per assicurarsi che rispecchino quelli delle aziende legittime e di prestare attenzione a richieste di informazioni personali non necessarie, come il numero di previdenza sociale per eventuali mailing list.

Come difendersi dalle truffe online

Nel mondo digitale attuale, la prevenzione è chiave per evitare di cadere vittima di truffe strutturate e intelligenti. Prado ha fornito consigli pratici per riconoscere comportamenti sospetti: prestare attenzione a errori di ortografia nei nomi delle aziende o nel materiale pubblicitario, diffidare da richieste di trasferimenti di denaro o pagamenti attraverso carte regalo, che sono comuni nel contesto di frodi. È cruciale anche pausarci e riflettere prima di inoltrare informazioni personali richieste da fonti non verificate.

La situazione mette in risalto l’importanza di acutire la consapevolezza digitale e adottare comportamenti di navigazione responsabili, contribuendo così a una rete più sicura per tutti.