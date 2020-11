Google rilascia una nuova versione di Chrome ottimizzata per i nuovi Mac con Apple Silicon

Dato l’arrivo dei nuovi Mac alimentati con gli Apple Silicon, presentati nei giorni scorsi dalla società del CEO Tim Cook, Google ha voluto sviluppare una nuova versione di Chrome progettata proprio per i nuovi prodotti che funzioneranno con i nuovi processori di Apple. Chrome 87, rilasciato oggi, è infatti disponibile in una versione ottimizzata per Apple Silicon.

Tuttavia, come riportato dal team di Chrome su Twitter, il lancio della funzione ha avuto un “intoppo” ed è stato temporaneamente sospeso. Niente di grave, dato che Chrome per Mac ‌Apple Silicon‌ riprenderà a essere distribuito a partire da domani. Non appena sarà disponibile, la nuova versione di Chrome potrà essere scaricata su uno dei nuovi MacBook lanciati dalla “Mela morsicata”,‌ visitando la pagina di download di Chrome. Nella pagina gli utenti troveranno anche un’opzione per scaricare Chrome su un “Mac con chip Intel” e “Mac con chip Apple”.

La versione precedente di Chrome progettata per Mac Intel funzionerà sui Mac con Rosetta 2, ma i nuovi utenti Mac vorranno certamente scaricare la versione specifica di “Apple Silicon” perché è ottimizzata per i nuovi chip e funzionerà meglio. Gli utenti che hanno già scaricato la versione M1 di Chrome potrebbero incorrere in alcuni problemi di arresto anomalo: per questo motivo Google ha interrotto la distribuzione, proponendo una soluzione alternativa disponibile sul suo sito web.

Chrome 87 introduce alcuni notevoli miglioramenti della velocità implementati attraverso la limitazione delle schede e una migliore gestione delle risorse. L’ultima versione di Chrome supporta anche azioni aggiuntive, che possono essere eseguite tramite la barra degli indirizzi insieme a un’opzione di ricerca tramite scheda.

Fonte MacRumors