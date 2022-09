Google chiude Stadia, addio al servizio: rimborsi in arrivo

I rumors si erano fatti sempre più insistenti negli ultimi tempi, anche se gli appassionati di gaming speravano si trattasse solo di voci e non di reali intenzioni. Invece nelle scorse ore Google ha ufficialmente comunicato che Stadia è ormai giunto al capolinea.

Dopo quasi tre anni di attività BigG ha deciso di chiudere il suo servizio di gaming in streaming, che saluterà tutti in maniera definitiva a gennaio 2023. Come noto, Stadia riusciva a garantire agli utenti funzionalità uniche come la risoluzione 4K, il colore HDR e l’audio surround 5.1

Il vicepresidente e direttore generale di Google Stadia, Phil Harrison, ha spiegato i motivi che hanno spinto il quartier generale di Mountain View a prendere questa decisione. In particolare, Harrison si sofferma sul fatto che Stadia non sia riuscita “a guadagnare la trazione con gli utenti che ci aspettavamo”. D’altronde, già i report pubblicati all’inizio del 2021 indicavano che Stadia aveva mancato i suoi obiettivi di espansione tra gli utenti in termini di “centinaia di migliaia”.

Un aspetto cruciale che i clienti Stadia vogliono sapere è se tutti gli acquisti effettuati, incluso l’hardware acquistato tramite il Google Store e tutti i giochi e i componenti aggiuntivi acquistati tramite lo Stadia Store, verranno completamente rimborsati.

La società statunitense conferma i rimborsi “per tutti gli acquisti di hardware Stadia (controller Stadia, Founders Edition, Premiere Edition e pacchetti Play and Watch con Google TV) effettuati tramite il Google Store e le transazioni software (giochi e acquisti di componenti aggiuntivi) tramite Stadia negozio”. Tuttavia, coloro che hanno acquistato l’hardware Stadia da un rivenditore fisico come Best Buy o uno dei due Google Store di New York non avranno diritto a rimborsi.

Inoltre, Google non rimborserà i costi degli abbonamenti a Stadia Pro, anche se i membri potranno continuare a utilizzare i vantaggi di Stadia Pro gratuitamente fino alla data di chiusura stabilita da BigG.

I giochi continueranno a essere disponibili per i clienti Stadia fino al 18 gennaio 2023, mentre il processo di rimborso dovrebbe essere completato entro metà gennaio. Come prevedibile, tutti i preordini di giochi Stadia in corso vengono ora annullati senza addebiti nei confronti degli utenti.

L’annuncio arriva all’incirca due anni dopo la chiusura di Stadia Games & Entertainment, ovvero il tentativo di Google di creare giochi originali di prima e seconda parte per Stadia. Uno sforzo che si è esaurito abbastanza presto: basti pensare che nel 2022 non è stato rilasciato quasi nessun gioco AAA.

Fonte 9to5Google