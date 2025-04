Google Chat: Nuove funzionalità in arrivo con la programmazione dei messaggi e l’intelligenza artificiale

Google Chat sta per ricevere importanti aggiornamenti, tra cui la tanto attesa funzionalità di programmazione dei messaggi, risolvendo un problema che ha costretto gli utenti a cercare soluzioni di terze parti. Questo nuovo strumento permetterà di impostare un momento preciso per l’invio dei messaggi, migliorando l’usabilità dell’app e integrando funzionalità di intelligenza artificiale tramite Gemini.

La programmazione dei messaggi in Google Chat

Fino ad oggi, Google Chat non ha mai offerto la possibilità di programmare l’invio di messaggi, costringendo gli utenti a sfruttare servizi esterni per tale funzione. Recentemente, però, nella versione 2025.04.13 dell’app Gmail, sono stati scoperti segni che indicano l’imminente integrazione della programmazione dei messaggi. Grazie a questa novità, gli utenti potranno scegliere il giorno e l’ora esatti in cui inviare i loro messaggi, semplificando la comunicazione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le nuove funzionalità consentiranno di visualizzare tutti i messaggi programmati in un’unica sezione, rendendo facile modificarli o cancellarli se necessario. Questi miglioramenti permetteranno agli utenti di sfruttare pienamente l’applicazione, senza dover fare affidamento su strumenti di terze parti. La funzione di programmazione non solo migliorerà la gestione delle comunicazioni, ma offrirà un livello di controllo mai visto prima in Google Chat.

L’integrazione delle funzionalità Gemini

Oltre alla programmazione dei messaggi, Google sta introducendo anche le funzionalità Gemini all’interno di Google Chat. Queste caratteristiche, già disponibili nella versione web, permetteranno di utilizzare l’assistente virtuale per varie attività direttamente nelle conversazioni. Gli utenti potranno, ad esempio, richiedere un riassunto delle discussioni in corso, creare liste di azioni da intraprendere o ottenere risposte a domande specifiche legate a ciò che viene discusso.

Per accedere a Gemini, basterà cliccare sull’icona dedicata presente nella barra superiore della scheda Google Chat all’interno dell’app Gmail per Android. Dopo il clic, apparirà una nuova finestra con suggerimenti utili che guideranno l’utente nelle interazioni con l’intelligenza artificiale. Se le proposte iniziali non risultano adeguate, si avrà la possibilità di digitare delle richieste personalizzate. Questa modalità di interazione rappresenta un enorme passo avanti per la funzionalità di Google Chat, che non solo diventa più intuitiva, ma anche più potente grazie all’AI.

Un futuro promettente per Google Chat

Attualmente, le nuove funzionalità di programmazione dei messaggi e Gemini non sono ancora disponibili per gli utenti, ma gli indizi raccolti suggeriscono che potrebbero essere rilasciate in un futuro prossimo. Data la loro utilità, ci si aspetta che Google agisca rapidamente per distribuire queste novità. Non resta che seguire attentamente gli sviluppi relativi a Google Chat, confidando che queste funzioni possano finalmente rendere l’esperienza utente più completa e soddisfacente.

“Siamo pronti a fornirvi ulteriori aggiornamenti appena sarà disponibile nuova informativa su queste funzionalità.” Mantenete d’occhio gli aggiornamenti e preparatevi a scoprire come Google Chat possa trasformarsi in un alleato indispensabile nella comunicazione quotidiana.