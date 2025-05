Google cerca nuove strade: un forum di discussione in arrivo nella sua app di ricerca

Google sta pianificando di aggiungere un forum di discussione alla sua app di ricerca, un’iniziativa che segna un cambiamento interessante nel modo in cui gli utenti possono interagire con i contenuti online. Recentemente, il consulente SEO Nicholas McDonough ha condiviso alcuni screenshot che mostrano come le discussioni in stile “Reddit” saranno integrate nella versione mobile di Google Search. Questo nuovo strumento darà la possibilità agli utenti di pubblicare commenti, rispondere e votare i contenuti, sia in positivo che in negativo.

La spinta di Google per restare rilevante

In un contesto dove Google si trova a fronteggiare una crescente concorrenza da parte di sofisticate piattaforme di intelligenza artificiale, come ChatGPT, la necessità di evolversi diventa cruciale. Recentemente, Eddy Cue, un dirigente di Apple, ha rivelato in tribunale che nel mese di aprile il numero delle richieste di ricerca su Google da dispositivi Apple è diminuito per la prima volta nella storia. Questo declino potrebbe essere collegato all’aumento dell’uso delle applicazioni di intelligenza artificiale, costringendo Google a trovare nuovi modi per mantenere il proprio vantaggio nel mercato. L’idea di integrare un forum di discussione è una risposta diretta a questa sfida, un tentativo di attrarre e coinvolgere nuovamente gli utenti all’interno della propria piattaforma.

Come funzionerà il nuovo forum di discussione

Secondo il tweet condiviso da McDonough, l’interfaccia utente per le discussioni di Google apparirà quando gli utenti effettueranno ricerche relative a eventi sportivi, come ad esempio confronti tra squadre. In effetti, alcuni esempi mostrano commenti riguardanti la recente semifinale della Eastern Division NBA tra New York Knicks e Boston Celtics. Prima che i commenti vengano visualizzati, Google fornisce aggiornamenti sullo stato della serie, comprendenti punteggi e programmazione delle prossime partite, accompagnati da una scheda di discussione dove sarà possibile lasciar commenti.

La possibilità di interazione per gli utenti

Gli utenti useranno i propri account Google per esprimere le proprie opinioni, e ogni post verrà accompagnato dal nome del commentatore e dalla sua foto profilo. Al momento, i contenuti saranno limitati a commenti legati al mondo dello sport. Gli utenti avranno l’opzione di visualizzare tutti i commenti o solo quelli considerati “Top“. Cliccando sulle informazioni personali di un utente sarà possibile accedere al profilo di quell’utente, dove si potranno leggere tutti gli interventi pubblicati in precedenza.

Questa novità, che si attesa di essere implementata a breve, potrebbe trasformare l’esperienza di ricerca su Google e contribuire a mantenere alta la partecipazione degli utenti, trasmettendo un senso di comunità intorno agli eventi sportivi e non solo. La capacità di commentare e interagire all’interno della piattaforma potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo per gli utenti, che cercano non solo informazioni, ma anche opinioni e interazioni con altri appassionati.