Google celebra la Giornata Mondiale dell’Accessibilità: Innovazioni per un uso inclusivo

Ogni anno, il terzo giovedì di maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Accessibilità, un evento di fondamentale importanza che quest’anno è stato rilanciato non solo da Apple, ma anche da Google. La multinazionale ha annunciato una serie di aggiornamenti per rendere i suoi prodotti più accessibili a tutti, inclusi gli utenti con disabilità. Questi miglioramenti interessano vari ambiti, tra cui Android, Chrome e i Chromebook, garantendo che nessuno venga escluso. L’obiettivo principale è migliorare l’interazione degli utenti con testi, media e immagini, creando un ambiente digitale più fruibile.

Aggiornamenti significativi nelle didascalie espressive

Un cambiamento di spicco è rappresentato dalle Didascalie Espressive, una funzione introdotta alla fine del 2024, che fornisce sottotitoli in tempo reale a video o audio privi di didascalie. In passato, Google aveva già potenziato questo strumento, rendendo le didascalie più rappresentative delle emozioni e degli effetti sonori, ad esempio evidenziando “urla” in lettere maiuscole. Adesso, la nuova versione delle Didascalie Espressive è in grado di riconoscere un numero maggiore di suoni e di replicare meglio le espressioni prolungate, come nel caso di parole che si allungano per enfatizzare un concetto. Ad esempio, può adesso visualizzare “Yesssssss!“, prolungando le lettere per riflettere come è stata pronunciata.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Evoluzione del lettore di schermo TalkBack su Android

Google sta anche migliorando il proprio lettore di schermo TalkBack su Android. Lo scorso anno, l’azienda ha integrato capacità di intelligenza artificiale per descrivere le immagini attraverso elaborazione locale. Quest’anno, questa funzione sta diventando ancora più interattiva. Gli utenti potranno porre domande di follow-up riguardo a ciò che si trova sullo schermo e TalkBack risponderà fornendo dettagli aggiuntivi. Questo renderà la lettura dello schermo più naturale e utile per gli utenti non vedenti, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso.

Risoluzione delle problematiche relative ai file PDF

Un altro aspetto affrontato da Google riguarda le sfide relative all’accessibilità dei file PDF. Se alcuni PDF sono formattati con testo leggibile, altri consistono solo in immagini scansionate, rendendo difficile o impossibile la loro interpretazione da parte dei lettori di schermo. Per affrontare questo problema, Chrome per desktop svilupperà una capacità di riconoscimento ottico dei caratteri per questi PDF basati su immagini. Grazie a questa funzione, il browser sarà in grado di identificare ed estrarre il testo, permettendo agli utenti di ascoltare il contenuto o di copiare il testo con facilità.

Miglioramenti nelle caratteristiche dello zoom di pagina su Chrome

Inoltre, su Android, Google sta apportando miglioramenti alle funzionalità di Zoom delle pagine. Questi cambiamenti puntano a garantire che le pagine web ingrandite mantengano un aspetto ordinato e ben strutturato, senza layout danneggiati o elementi sovrapposti. Gli utenti potranno anche salvare specifiche impostazioni di zoom per diversi siti web, assicurando un’esperienza di navigazione coerente e leggibile. Questo è un aspetto molto utile, soprattutto per chi ha bisogno di un supporto visivo più intenso.

Aggiornamenti accessibili in arrivo per l’ecosistema Google

Al di là di questi miglioramenti principali, Google ha presentato ulteriori innovazioni nel suo ecosistema più ampio. Tra queste, sono stati inclusi nuovi strumenti per gli studenti che utilizzano i Chromebook e una tecnologia di riconoscimento vocale ampliata, capace di comprendere meglio i diversi modelli e le lingue parlate. Questi sviluppi ribadiscono l’impegno di Google verso un futuro più accessibile e inclusivo, dove ogni individuo ha la possibilità di beneficiare delle tecnologie moderne senza ostacoli.