Google sta per migliorare Camera Go con l’HDR: la scoperta di XDA

Una delle novità più interessanti di Google in questo 2020 è certamente Camera Go, ovvero quel progetto molto simile ad Android Go che punta a dotare dell’app Google Camera di Pixel anche quei telefoni che non hanno specifiche da top di gamma.

L’app è stata rilasciata per la prima volta sul Nokia 1.3, non a caso uno smartphone Android Go. Gli sviluppatori del celebre forum XDA hanno voluto guardare un pò meglio l’APK per capire se BigG avesse in mente qualche ulteriore novità nei prossimi mesi.

Sono stati gli stessi sviluppatori ad elogiare le potenzialità di Camera Go, che riesce a portare l’esperienza di Google Camera anche sui telefoni del segmento di fascia bassa del mercato. Una potenzialità che sembra destinata a crescere ulteriormente, dato che XDA pare abbia individuato una novità interessantissima: grazie a Camera Go sarà infatti possibile abilitare l’HDR su dispositivi Android di fascia bassa.

L’HDR, come suggerisce il nome, tenta di aggiungere una gamma dinamica alle foto. Invece di scattare una sola foto, HDR utilizza fino a tre fotografie, tutte scattate con esposizioni diverse. Queste immagini vengono quindi combinate insieme per ottenere un risultato finale più luminoso e ricco di dettagli.

I modder GCam hanno provato l’applicazione Camera Go per vedere cos’altro è capace di fare. I modder hanno scoperto che l’app ha un pulsante nascosto “Detail Enhance” (Ottimizza dettagli, ndr). Questa opzione servirebbe proprio ad abilitare la modalità HDR sull’app. Le tre impostazioni di Ottimizzazione dettagli sono Off, Auto e On.

Al momento non è previsto l’utilizzo di HDR +, ma non è detto che Google non possa lavorarci in futuro. Per alcuni, far funzionare HDR + in modo affidabile su un dispositivo Android Go resterà per sempre un sogno irrealizzabile, ma non tutti sono d’accordo.

Tuttavia, anche il semplice HDR rappresenta una splendida novità per i dispositivi Android Go Edition, che sono normalmente caratterizzati da specifiche davvero molto modeste e vengono venduti ad un prezzo decisamente basso.

