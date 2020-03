Google lancia Camera Go: il comparto foto è di alto livello anche sugli entry-level

Google ha introdotto una nuova app Camera Go per i telefoni Android Go. Questa nuova app verrà implementata per la prima volta sul Nokia 1.3 appena lanciato dall’azienda finlandese. Il telefono arriverà anche nel mercato italiano, ma non prima del mese di maggio: il prezzo stabilito da Nokia è di 95 euro.

L’app offre un’interfaccia semplice e pulita, di facile comprensione e utilizzo. Ci sono funzioni come la modalità Ritratto che offrono risultati finali di buona qualità e che si trova normalmente sui telefoni di fascia medio-alta e sui top di gamma. L’applicazione Camera Go sarà disponibile in 28 paesi al momento del lancio, e sarà praticamente integrata nel modulo fotocamera del telefono: pertanto, non si tratta di un semplice filtro fotografico.

Perchè Google ha scelto di lanciare Camera Go? BigG ha voluto ascoltare le richieste pervenute dai tantissimi possessori di smartphone entry-level, che chiedevano la possibilità di poter usufruire di un comparto foto con buone funzionalità pur avendo un telefono “modesto”. In sostanza ciò che avviene con Android Go, il famoso programma di Google che consente agli smartphone di fascia bassa di ottenere una versione del robottino verde “più alleggerita”. D’altronde, come riportato dallo stesso colosso di Mountain View, Android Go è disponibile su oltre 1.600 modelli di dispositivi ed è attivo in oltre 180 paesi: un riscontro in “crescendo”, che ha probabilmente spinto Google a lanciare anche Camera Go.

Oltre alla nuova app, Google ha anche introdotto una serie di funzionalità per la privacy degli utenti. Ad esempio, è stata ufficializzata una nuova modalità in Google Go che consente alle persone di effettuare ricerche senza che queste vengano salvate sul proprio account. Inoltre, Gallery Go ora sfrutta l’apprendimento automatico sul dispositivo per aiutare le persone a organizzare le foto senza mai inviare dati al cloud.

