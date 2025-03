Google cambia il piano di aggiornamento per gli smartwatch Pixel: addio alle nuove versioni mensili

Martedì scorso, Google ha presentato il nuovo aggiornamento di marzo 2025 per i suoi smartwatch Pixel, lanciando anche una serie di novità in merito alla gestione del software. Con questo intervento, la compagnia ha introdotto Wear OS 5.1, basato su Android 15, per gli smartwatch Pixel Watch, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3. Questo aggiornamento include funzioni nuove e significative, molte delle quali fanno parte del Pixel Drop di marzo 2025. Nonostante queste novità, Google ha anche annunciato una revisione importante della sua strategia di aggiornamento per questi dispositivi.

Pixel Watch: una svolta nel rilascio degli aggiornamenti

Nelle note di rilascio del precedente aggiornamento di novembre 2024, Google aveva informato i proprietari di Pixel Watch sull'interruzione temporanea dei rilasci mensili, evidenziando che la prossima versione sarebbe stata disponibile solo a partire da marzo 2025. Ora, con l’aggiornamento di questa settimana, il gigante della tecnologia ha confermato la modifica del piano di rilascio, spostando il ciclo di aggiornamenti da un regime mensile a uno trimestrale, con il prossimo previsto per giugno 2025.

Questa modifica nel piano di distribuzione ha preso molti commentatori alla sprovvista; infatti, fino ad oggi i possessori di Pixel Watch potevano aspettarsi aggiornamenti regolari, che includessero correzioni di bug e miglioramenti delle funzionalità ogni mese. La decisione di Google sembra riflettere una consapevolezza sugli effettivi bisogni di aggiornamento e manutenzione del software per smartwatch, che generalmente non richiedono la stessa frequenza di intervento necessaria per i telefoni cellulari.

Motivazioni alla base della modifica

Il passaggio a un ciclo trimestrale pone interrogativi sui motivi di questa scelta strategica. È possibile che Google abbia deciso di consolidare il lavoro del proprio team di sviluppo, concedendo loro più tempo per testare e implementare nuove funzionalità in modo più efficace. Un periodo più lungo tra gli aggiornamenti consente un'accuratezza maggiore nell'individuazione dei bug e nelle segnalazioni di eventuali problemi di sicurezza, elementi fondamentali per garantire una buona esperienza utente.

A questo punto, il team di Google sembra aver intuìto che gli smartwatch necessitano di meno pistaggio rispetto ai dispositivi mobile. Con l’adozione di un ciclo di aggiornamento trimestrale, la società potrebbe anche cercare di allineare meglio i propri rilasci alle presentazioni delle novità previste con il Pixel Drop, così da poter fornire ai possessori di Pixel Watch una serie di funzioni nuove e correzioni significative in un'unica soluzione.

Cosa aspettarsi in futuro

Con il cambio di strategia, gli utenti dei dispositivi Pixel Watch sono invitati a prestare attenzione ai futuri aggiornamenti, ora programmati per avvenire ogni tre mesi. L'aggiornamento di giugno 2025 si preannuncia come un evento cruciale, in particolare per la possibilità che porti in dote varie nuove caratteristiche, destinate a migliorare l'interazione con il dispositivo.

Le reazioni a questa modifica del piano di rilascio degli aggiornamenti sono per lo più miste, con alcuni utenti che temono una mancanza di innovazione nel lungo periodo, mentre altri vedono la possibilità di un miglioramento della qualità del software. Sarà interessante osservare come Google gestirà questi cambiamenti e quali miglioramenti porterà nei prossimi mesi per i propri smartwatch.