Google Calendar si aggiorna: nuove funzionalità e design in arrivo per il 2025

Il mondo delle applicazioni è in continua evoluzione e Google lo dimostra con i recenti aggiornamenti della sua app Calendario. Con l’introduzione del nuovo font Google Sans Flex insieme a significativi cambiamenti nella UI, gli utenti possono attendere un’interfaccia più moderna e accattivante. Questi miglioramenti si inseriscono nel contesto del rilascio di Material 3 Expressive, la nuova linguistica di design di Google, destinata ad apportare una ventata di novità non solo su Android, ma anche su Wear OS.

Nuove caratteristiche del Google Calendar

A partire dalla versione 2025.19.0-757507108-release, gli sviluppatori di Google hanno implementato delle modifiche chiave al Calendario che contribuiscono a un’esperienza più fluida per gli utenti. Aprendo l’app, è possibile notare un’interfaccia al passo con i tempi, caratterizzata da angoli arrotondati e maggior spessore delle linee tra i giorni. Questo attenzione ai dettagli fa una differenza visiva, anche se non si tratta di un cambiamento radicale.

Oltre a questi aspetti estetici, un’altra novità notevole è il passaggio al font Google Sans Flex, che offre una leggibilità migliorata rispetto ai caratteri precedentemente utilizzati. Aggiungendo i nomi completi dei giorni della settimana, questa modifica rende l’interfaccia più intuitiva e facilmente navigabile.

Modifiche alla Floating Action Button

L’elemento più evidente del redesign è senza dubbio la Floating Action Button , il pulsante fluttuante che fornisce accesso rapido a diverse funzionalità. Nella versione attuale dell’app, toccare il FAB mostra le opzioni “Evento” e “Compito”. Con il nuovo aggiornamento, si aggiunge “Compleanno” come terza opzione, insieme a un pulsante X per chiudere il prompt. Questo rappresenta un passo verso un plug-and-play più intuitivo, dato che l’etichetta testuale è ora integrata nel pulsante, piuttosto che posizionata all’esterno.

Questi cambiamenti sono in linea con il tentativo di Google di semplificare l’interfaccia delle sue app, migliorando l’interazione dell’utente attraverso design più coerenti e riconoscibili.

L’arrivo del Material 3 Expressive

Material 3 Expressive, che si prepara a fare il suo debutto ufficiale con l’uscita di Android 16, è già visibile in vari contesti, da impostazioni dell’app fino ad altre applicazioni Google. Questi cambiamenti non riguardano solo l’aspetto visivo, ma puntano anche a migliorare l’usabilità e l’esperienza complessiva. La coerenza del design tra le diverse applicazioni non solo aiuta gli utenti a navigare più facilmente, ma rende anche l’intero ecosistema Google più armonioso.

Con l’aggiornamento del Google Calendar, gli utenti possono aspettarsi una transizione più fluida fra le diverse funzionalità e una maggiore integrazione di design e usabilità. Resta da vedere quando questi cambiamenti raggiungeranno una release definitiva, ma il lavoro in corso è sicuramente un passo nella giusta direzione.

Queste novità offrono uno scorcio di ciò che ci si può aspettare nel futuro delle applicazioni Google, puntando su un’ecosistema più coeso, con strumenti che si adattano meglio alle necessità quotidiane degli utenti.