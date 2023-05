Google aveva pronto un altro pieghevole: si tratta del Pixel Flip?

Gli appassionati di prodotti Google hanno atteso a lungo che BigG lanciasse finalmente sul mercato Pixel Fold. Il primo pieghevole della storia del colosso di Mountain View arriverà tra circa un mese a tutti gli utenti che hanno provveduto a effettuare il preordine. Ma la ‘chicca’ di queste ultime ore è che Google aveva in mente anche un secondo foldable.

E’ stata proprio BigG a confermare questo dettaglio durante l’ultima puntata del Podcast Made by Google, in cui ogni settimana vengono discussi gli ultimi progetti di Google. Il conduttore del podcast Rachid Finge è andato in onda con tre membri del team di progettazione di Google: Ivy Ross (Vicepresidente e responsabile del design per i prodotti hardware di Google), Isabelle Olsson (responsabile del design industriale per Home, Wearables e CMF) e Claude Zellweger (Direttore del design).

La conversazione si è incentrata sul design dei tre prodotti più recenti della gamma hardware di Google, ovvero Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Tuttavia, quando i quattro si sono soffermati sul design della cerniera del Pixel Fold, Ivy Ross ha svelato che era in cantiere anche un altro foldable. Tuttavia, sempre Ivy Ross ha svelato che questo prodotto non è ancora pronto.

In molti hanno pensato che potesse trattarsi del Pixel Flip, di cui si è parlato anche nel corso di un’intervista al Google I/O 2023 con il Product Manager di Google Pixel, George Hwang. Di certo questa rivelazione conferma il grande impegno di BigG nel settore dei pieghevoli e aumenta la possibilità di vedere in futuro foldable di Google sempre più prestanti.