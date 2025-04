Google attiva strumenti di sicurezza in Google Messages per proteggere gli utenti da contenuti indesiderati

Un’innovativa funzione di sicurezza introdotta da Google si prepara a cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono la privacy mentre utilizzano l’app Google Messages. Con l’obiettivo di ridurre l’esposizione a contenuti inappropriati come nudi indesiderati, Google ha avviato il rollout di uno strumento che abbina la tecnologia di riconoscimento delle immagini con un meccanismo di sfocatura automatica. Questa mossa è particolarmente importante per garantire un ambiente di messaggistica più sicuro, soprattutto per i giovani utenti e le famiglie.

Il rollout della sfocatura automatica delle immagini

Dopo aver annunciato lo scorso anno l’introduzione di strumenti di sicurezza in Google Messages, Google ha finalmente iniziato ad attivare la funzione di sfocatura per le immagini sensibili. Su alcuni dispositivi, questa funzionalità è attivata di default, mentre su altri gli utenti dovranno abilitarla manualmente. Coloro che non visualizzano ancora l’opzione non devono preoccuparsi: gli avvisi sui contenuti sensibili arriveranno presto su quasi tutti i telefoni Android nel mondo. Questo è un passo significativo verso una maggiore protezione degli utenti, in particolare in un contesto in cui il rischio di ricevere contenuti indesiderati è sempre presente.

Impostazioni per diverse categorie di utenti

Per gli adulti che utilizzano telefoni senza restrizioni, la funzione di avviso sui contenuti sensibili sarà disabilitata di default. D’altra parte, per i teenager che dispongono di dispositivi non supervisionati, la funzione risulta attivata ma può essere disattivata nelle impostazioni di messaggistica. Nel caso di telefoni per bambini supervisionati, la funzione è attiva e non è possibile disattivarla dal dispositivo. Solo gli amministratori di Family Link possono apportare tali modifiche. Gli utenti non rientranti in queste categorie troveranno le impostazioni disponibili all’interno dell’app Google Messages, sotto la sezione Protezione e Sicurezza.

Privacy e funzionamento della tecnologia di rilevamento

Una delle maggiori preoccupazioni in merito a questa nuova funzione riguarda la privacy. Google ha previsto che tutte le operazioni di rilevazione avvengano localmente sul dispositivo, escludendo pertanto l’invio di dati sensibili ai server esterni. Questa strategia ha suscitato qualche malcontento tra gli utenti Android, specialmente quelli abituati a controllare scrupolosamente il software installato sui propri telefoni. Infatti, l’introduzione di un pacchetto chiamato SafetyCore ha colto di sorpresa molti, poiché sembra interferire con la loro idea di un dispositivo “pulito”.

Nonostante ci sia la possibilità di rimuovere l’applicazione di SafetyCore, essa occupa uno spazio ridotto e non sarà attiva se l’utente non abilita gli avvisi sui contenuti sensibili. Questo significa che le persone possono decidere liberamente, in base alle proprie preferenze, se queste funzionalità dovrebbero essere in uso, mantenendo così un certo controllo sulla loro esperienza di messaggistica.

Con questo passo, Google si dimostra attenta alle problematiche di privacy e sicurezza, proponendo soluzioni concrete per una navigazione più sicura all’interno della propria applicazione di messaggistica.