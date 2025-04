Google Assistant: scompare la modalità di guida su Android, utenti in allerta

Negli ultimi giorni, gli utenti Android hanno notato una significativa scomparsa all’interno del loro Google Assistant: la modalità di guida non è più accessibile. Questa funzionalità, utile per migliorare la sicurezza durante la guida, è stata rimossa sia dall’app Google che da Google Maps, lasciando molti a chiedersi se si tratti di un errore o di una decisione consapevole da parte di Google.

La scomparsa della modalità di guida

Diversi report di 9to5Google hanno confermato che la modalità di guida di Google Assistant non è più visibile nelle versioni più recenti di Google Maps e dell’app Google su Android. Gli utenti hanno espresso preoccupazione per questa assenza, poiché la modalità funzionava come un importante strumento per facilitare la navigazione senza distrarre il conducente. Non ci sono ancora indicazioni chiare se questa rimozione sia stata voluta o se si tratta di un problema temporaneo.

Quando era attiva, la modalità di guida si presentava come una barra nera in fondo allo schermo mentre si utilizzava l’app Maps. Questa interfaccia permetteva agli utenti di ricevere messaggi vocali, notifiche di chiamate e di controllare la riproduzione di brani musicali, il che ha reso la navigazione in auto molto più sicura. La sua scomparsa ha colto di sorpresa anche gli esperti del settore, dato che l’azienda ha già iniziato a ridimensionare alcune funzionalità di Assistant, incluso il launchpad per le app.

L’evoluzione di Google Assistant

Nel contesto di una riprogettazione più ampia dei suoi servizi, Google sembra essere in procinto di dismettere la funzionalità. Già lo scorso anno, la rimozione del launcher dall’Assistant Driving Mode ha ridotto la funzione a una semplice barra vocale, lasciando intuire un cambiamento di direzione per il futuro dell’assistente digitale. La notizia di oggi porta con sé la preoccupazione che Google stia pianificando di dismettere completamente questa funzionalità, con un focus maggiore su altre aree come il modello di intelligenza artificiale Gemini.

Google ha annunciato che affronterà vari argomenti relativi a Gemini e ad altre novità durante il prossimo evento I/O 2025, previsto per il 20-21 maggio. Una domanda alla quale molti cercano risposta è se la modalità di guida tornerà, ma al momento non esistono informazioni ufficiali che confermino un ripristino.

Cosa significa per gli utenti Android

La scomparsa della modalità di guida tocca un nervo scoperto per gli utenti di dispositivi Android, in particolare per quelli che quotidianamente utilizzano Google Maps per spostamenti. Senza una funzionalità che consenta di navigare mentre si smista la comunicazione, molti potrebbero sentirsi costretti a interrompere la guida per interagire con il proprio smartphone.

La perdita di questa opzione rende chiaro quanto sia cruciale l’equilibrio tra funzionalità e sicurezza per Google. Sebbene l’azienda stia spostando il proprio focus su nuovi progetti e tecnologie, è necessario che tenga presente le esigenze pratiche dei propri utenti.

A questo punto, il futuro di Google Assistant e delle sue funzioni di guida rimane incerto. Gli utenti hanno bisogno di certezze e soluzioni che migliorino la loro esperienza, e il fatto che una funzionalità così utile sia scomparsa senza preavviso lascia molte domande aperte sul destino dei servizi di assistenza di Google.