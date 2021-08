Anche Google vuole anticipare Apple: i Pixel 6 ufficiali il 13 settembre?

Negli ultimi giorni si è parlato molto dello “scherzetto” che Samsung sarebbe disposta a fare alla grande rivale Apple, annunciando il suo atteso Galaxy S21 FE qualche giorno prima (l’8 settembre?) dell’evento della “Mela” in cui verranno presentati i nuovi iPhone 13. Ebbene, sembra che non sia soltanto Samsung a voler battere sul tempo l’azienda del CEO Tim Cook. Come riportato da un leaker sulla piattaforma social Weibo, infatti, anche Google potrebbe lanciare i suoi Pixel 6 subito prima degli iPhone 13.

La società di Mountain View ha già presentato in anteprima i suoi prossimi top di gamma e ha provveduto a fornire alcuni dettagli chiave, come ad esempio il fatto che entrambi saranno alimentati con un chipset interno e presenteranno un sistema di fotocamere aggiornato rispetto ai predecessori.

All’inizio di questo mese, Google aveva dichiarato che i telefoni sarebbero stati presentati in autunno. Pochi giorni fa, un portavoce dell’azienda californiana ha confermato la sospensione di Pixel 5 e Pixel 4a 5G, rilasciati lo scorso anno, proprio per dare spazio a Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ormai imminenti.

Secondo il leaker Bald Panda, il Pixel 6 sarà annunciato il 13 settembre, giusto un giorno prima del lancio previsto degli iPhone 13 (anche se alcune fonti ritengono che l’evento Apple si terrà il 17 settembre, ndr).

Un annuncio che ha ovviamente generato un certo entusiasmo tra i fan dei prodotti di BigG (e non solo), dato che la serie Pixel 6 si preannuncia tra le più prestanti e accattivanti mai realizzate da Google. Uno degli aspetti che stuzzica maggiormente gli utenti è proprio il chip Tensor, che secondo le indiscrezioni sarà basato sul processo a 5 nm di Samsung.

Inoltre, Google ha finalmente provveduto a dotare i suoi nuovi telefoni di un nuovo hardware per la fotocamera. Le voci riferiscono come il modello standard sia dotato di una fotocamera principale da 50 MP e di un’unità ultra-wide da 12 MP, mentre il Pixel 6 Pro dovrebbe avere anche un modulo teleobiettivo da 48 MP con zoom 5x.

I nuovi dispositivi saranno inoltre equipaggiati con batterie più robuste, un lettore di impronte digitali in-display e il supporto UWB. Il Pixel 6 sarà disponibile nelle varianti di colore nero, verde menta e arancio-corallo, mentre il modello “Pro” arriverà in nero, oro e argento.

