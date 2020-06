Google lancia la prima anteprima per sviluppatori di Android 11 per Android TV

Google ha annunciato la distribuzione della prima Developer Preview di Android 11 per Android TV. Una decisione molto significativa, che conferma l’intenzione di BigG di estendere le anteprime per sviluppatori dell’azienda anche ad altri dispositivi oltre agli smartphone.

Per ora si tratta solo di un aggiornamento relativo al framework del sistema operativo e non sono stati svelati dettagli sull’aspetto dell’interfaccia utente nella prossima iterazione di Android TV. L’attuale versione di Android TV per utenti regolari, Android 9 Pie, è in circolazione da un po ‘di tempo e la si trova facilmente sulla maggior parte delle nuove smart TV.

Android TV attendeva da tempo un nuovo aggiornamento, annunciato nel dicembre 2019 sotto forma di Android TV 10. All’epoca, l’unico dispositivo annunciato con la nuova versione era il dongle ADT-3 incentrato sullo sviluppatore di Google. Tuttavia, fino al 2020, non c’è ancora traccia di Android TV 10 sui dispositivi; basti pensare che anche prodotti piuttosto recenti come la gamma di smart TV TCL C715 e Mi Box 4K eseguono ancora Android TV 9 Pie senza alcuna indicazione che attesti un arrivo imminente dell’aggiornamento.

In un post sul blog degli sviluppatori, Google afferma che l’anteprima per gli sviluppatori di Android 11 per Android TV porterà con sè una serie di funzioni migliorative che riguarderanno la privacy, le prestazioni, l’accessibilità e la connettività. Questo particolare aggiornamento è disponibile solo per gli sviluppatori che hanno il dongle ADT-3.

Sul web è comparso anche un video che mostra il design del prossimo dongle TV di Google. L’immagine nel video clip è in linea con le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, che riguardavano proprio l’aspetto del nuovo dispositivo. Il prodotto viene individuato con il nome in codice Sabrina, e stando ai “leak” verrà alimentato con un processore Amlogic S905X2, che vanta un chip a 12 nm e ha una CPU Quad-Core con 4 core CPU Cortex-A53 ARM con clock fino a 1,8 GHz.

