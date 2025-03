Google annuncia Pixel Sense: l’evoluzione dell’assistente virtuale Pixie per gli utenti Pixel

In questo mese di gennaio 2025, Google ha svelato i dettagli su Pixel Sense, una nuova interfaccia sviluppata per il Pixel 10. Questo progetto rappresenta l’evoluzione di Pixie, un assistente virtuale di cui si era parlato in precedenza e che era pensato per essere lanciato con il Pixel 9. Le nuove funzionalità di Pixel Sense offrono uno sguardo innovativo sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, creando un legame ancora più forte tra smartphone e utente.

Un nuovo assistente virtuale: le origini di Pixie

Nel dicembre 2023, si diffuse la notizia riguardante lo sviluppo di un assistente virtuale in casa Google. Nome in codice “Pixie“, questo strumento era concepito come un’esclusiva per gli utenti Pixel. Le prime indiscrezioni suggerivano che Pixie avesse la capacità di eseguire tutte le funzioni del Google Assistant, ma con l’aggiunta di peculiarità che avrebbero permesso all’assistente di distinguersi, grazie all’integrazione di Gemini Nano. Tuttavia, il progetto Pixie non ha mai fatto il suo esordio sul mercato e le motivazioni di questo arresto rimanevano poco chiare.

La decisione aziendale e le modifiche al progetto

Secondo un’indagine condotta da 9to5Google, la sua origine e il successivo retroscena sono stati rivelati tramite un rapporto di The Information pubblicato a febbraio. In questo documento, Pixie viene descritta come un “agente AI” con la capacità di compiere diverse operazioni tra le applicazioni. Tuttavia, il management di Google avrebbe deciso di modificare il corso del progetto per evitare che Pixie potesse competere con Gemini, assistente già attivo su tutti i dispositivi Android dell’azienda. Alle squadre coinvolte nel progetto fu comunicato, da un insider, che Sundar Pichai, CEO di Google, aveva ordinato un cambio di strategia.

La ristrutturazione di Pixie: focus su Gemini e Pixel Screenshots

Dopo l’intervento della direzione, il progetto iniziale di Pixie è stato ristrutturato in due direzioni distinte. Una parte è stata trasformata nell’app Pixel Screenshots, andando a ottimizzare e semplificare l’esperienza di cattura e condivisione degli schermi. L’altra sezione del lavoro è confluita nella creazione di nuove funzionalità per Gemini, estendendo le possibilità e le caratteristiche di questo assistente virtuale. Questo riassetto ha permesso di mantenere una sinergia tra i vari prodotti Google, rispondendo alle esigenze degli utenti senza compromettere la ricerca di innovazioni autonome da parte del marchio.

L’evoluzione di Pixie in Pixel Sense dimostra che, mentre Google continua a investire nello sviluppo di intelligenza artificiale avanzata, le decisioni strategiche aziendali possono avere un impatto significativo sulla direzione di nuovi progetti. Con l’integrazione di Gemini e l’espansione delle funzionalità negli smartphone Pixel, Google sembra puntare a creare una user experience senza precedenti, in grado di rispondere alle esigenze degli utenti moderni.