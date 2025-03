Google annuncia nuove funzionalità per Android, in arrivo l'AI per la rilevazione delle truffe nei messaggi

Google ha presentato oggi una serie di novità per gli utenti Android, tra cui una funzionalità AI pensata per combattere le truffe nei messaggi di testo. Questa nuova caratteristica per Google Messages promette di proteggere i possessori di smartphone da truffe via SMS, MMS e RCS, monitorando i messaggi in tempo reale e offrendo avvisi su potenziali rischi. Oltre a questa importante implementazione, Google ha svelato altre opzioni utili come la condivisione della posizione in tempo reale attraverso l'app Trova il mio dispositivo per i contatti fidati e funzioni esclusive per i possessori di Pixel.

Rilevazione delle truffe in Google Messages

La nuova funzionalità di rilevazione delle truffe in Google Messages si attiva analizzando i messaggi in arrivo per identificare schemi sospetti. Una volta che viene rilevata una possibile truffa, l’app avviserà l'utente con un messaggio di avvertimento che permette di ignorare, segnalare o bloccare il mittente. Questo strumento è stato progettato per affrontare le truffe dirette alle conversazioni, dove i truffatori iniziano a interagire in modo innocente prima di avviare pratiche più perniciose.

Alberto Pastor Nieto, senior product manager di Google Messages, ha spiegato che mentre le protezioni anti-spam tradizionali mirano a difendere gli utenti prima che un dialogo prenda avvio, le recenti tecniche di truffa si rivelano più insidiose a conversazione in corso. Pertanto, Google ha investito nello sviluppo di modelli di AI innovativi per identificare tali schemi e fornire avvisi in tempo reale. Un punto focal è garantire la privacy degli utenti, poiché tutte le elaborazioni dei messaggi avvengono direttamente sul dispositivo.

Attualmente, questa funzionalità è disponibile in lingua inglese e inizialmente verrà integrata negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, con piani di espansione a breve in altre nazioni. Il sistema è attivato di default e opera solo per le conversazioni con contatti non salvati nella rubrica. Gli utenti possono disabilitare questa funzione accedendo alle impostazioni di protezione dallo spam in Google Messages.

Nuove opzioni per la condivisione della posizione nell'app Trova il mio dispositivo

Oltre alla rilevazione delle truffe, Google ha lanciato un’altra novità utile nell'app Trova il mio dispositivo, che ora consente di condividere la posizione in tempo reale con contatti considerati fidati. Questa funzionalità è stata ideata per garantire la sicurezza degli utenti quando si spostano, permettendo di informare amici e familiari sul proprio arrivo a destinazione. Google garantisce che i dati di localizzazione siano archiviati in modo sicuro, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere con chi condividere la propria posizione e per quanto tempo.

L’app invierà promemoria regolari per ricordare chi ha accesso a queste informazioni, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza. Prima, una funzione simile era già attiva su Google Maps, ma ora gli utenti possono coordinare incontri o localizzare amici smarriti attraverso la stessa app utilizzata per i dispositivi smarriti. Questa integrazione offre così un’esperienza più coesa e intuitiva per chi usa i servizi Google.

Aggiornamenti esclusivi per gli utenti di Pixel 9

Google ha svelato anche nuove funzionalità dedicate esclusivamente agli utenti di Pixel. Coloro che possiedono un Pixel 9 possono ora collegare videocamere GoPro o altri dispositivi Pixel tramite Bluetooth e WiFi per realizzare stream da angolazioni diverse su app compatibili come YouTube e TikTok, simile a quanto già offerto da Apple per gli iPad e gli iPhone. Inoltre, l’app Pixel Studio introduce la generazione di immagini o adesivi di persone, progettate per essere stilizzate e non realistiche, onde evitare possibili abusi di questa funzione.

Gli aggiornamenti per Pixel 9 comprendono anche il supporto per la messaggistica via satellite su reti come Verizon e T-Mobile. Ulteriori miglioramenti riguardano le schermate di Pixel Screenshots, che suggeriscono automaticamente quali screenshot aggiungere alle collezioni dell’utente. Anche il sistema di trascrizione ha ricevuto un rinnovamento, consentendo agli utenti di trasferire registrazioni audio da dispositivi più vecchi e di farle trascrivere e salvare automaticamente all'interno dell’app Recorder.

Con queste innovazioni, Google sta consolidando la sua proposta per una maggiore sicurezza e facilità d’uso per gli utenti Android, promuovendo un'interazione più sicura e interconnessa.