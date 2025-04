Google annuncia l’arrivo di Gemini su tablet, auto, cuffie e smartwatch entro la fine dell’anno

La svolta nel mondo della tecnologia chiedeva a gran voce una nuova evoluzione per l’assistente digitale e Google ha risposto con l’annuncio dell’espansione di Gemini. Sebbene attualmente disponibile su una vasta gamma di smartphone Android e sul web, il colosso di Mountain View si prepara a rendere il proprio chatbot accessibile su una più ampia gamma di dispositivi, tra cui tablet, auto e dispositivi indossabili. Questa mossa testimonia l’impegno di Google nel migliorare continuamente l’esperienza utente, portando l’intelligenza artificiale a nuovi livelli di accessibilità e funzionalità.

Gemini, l’evoluzione dell’Assistente Google

Nel corso della chiamata sugli utili del primo trimestre del 2025, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha rivelato piani ambiziosi per Gemini, l’intelligenza artificiale che ha già suscitato grande interesse tra gli utenti. A quanto pare, l’azienda intende aggiornare l’Assistente Google attualmente installato su dispositivi mobili integrando le funzionalità di Gemini. Anche se Pichai non ha fornito un calendario specifico per questo cambiamento, ha sottolineato che nei prossimi mesi Gemini si allargherà anche a tablet, automobili e dispositivi come cuffie e smartwatch, aprendo così la strada a nuove possibilità per gli utenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa mossa strategica non sorprende i frequentatori abituali di Android Authority, che già nei mesi precedenti avevano notato segnali della prossima introduzione di Gemini sui dispositivi Wear OS. In particolare, a gennaio era stata scovata una prova dell’integrazione di Gemini nel sistema, e con il tempo sono emersi dettagli riguardanti il suo funzionamento. Questo approccio graduale aiuta Google a testare la curiosità e le reazioni degli utenti in vista del lancio ufficiale.

Gemini Live: novità per le auto e altre categorie

Un ulteriore passo verso l’implementazione di Gemini è da ricercarsi in Gemini Live, una funzionalità che, secondo le indiscrezioni emerse nei teardown delle app effettuati nei mesi scorsi, dovrebbe debuttare su Android Auto entro breve. Questa novità sembra promettere di migliorare le interazioni in auto, offrendo un’interfaccia più fluida e reattiva al volante. Recentemente, è stata anche attivata la funzione del chatbot, il che suggerisce che il lancio ufficiale di Gemini su questa piattaforma potrebbe avvenire già a breve.

Colleghi di settore hanno elogiato le capacità multilingue di Gemini, sottolineando come la velocità e la reattività rappresentino dei veri punti di forza. Con il passare degli anni, molti utenti hanno sviluppato una certa attitudine nei confronti dell’assistente Google, specialmente coloro che hanno fatto affidamento su routine e comandi personalizzati. Sebbene l’arrivo di Gemini migliori sicuramente l’esperienza utente, c’è da considerare che i cambiamenti potrebbero disorientare alcuni utenti abituati alla stabilità dell’Assistente Google.

A cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con l’atteso Google I/O di maggio all’orizzonte, si possono già ipotizzare ulteriori dettagli sull’espansione di Gemini. Le aspettative riguardano la presentazione di nuove funzionalità e una panoramica delle modalità di interazione su ciascun dispositivo. Gli appassionati di tecnologia e gli utenti di prodotti Google attendono con interesse le conferme ufficiali sulla disponibilità di Gemini su piattaforme ampliate. Si tratterà certamente di un decisivo passo in avanti per Google, che spera di consolidare il proprio ruolo nel settore dell’intelligenza artificiale con il debuttare di una proposta completa e interconnessa.

L’imminente introduzione di Gemini non rappresenta solo un ampliamento di funzionalità, ma una vera e propria evoluzione per Google nel suo approccio all’assistenza digitale. Gli utenti sono pronti a scoprire come questa nuova intelligenza artificiale possa arricchire la loro vita quotidiana, facilitando interazioni più naturali e intuitive con i loro dispositivi.