Google al lavoro su un nuovo design per il selettore audio in Android 16 Beta 4

Con l’uscita della Beta 4 di Android 16, Google sta testando un nuovo design per il selettore audio. Questo aggiornamento arriva dopo che l’interfaccia utente del selettore era rimasta sostanzialmente invariata dal suo debutto con Android 11. Le novità includono la riallocazione del tasto “collega un dispositivo” e un redesign del cursore del volume, reso più sottile e continuo, in linea con le linee guida di Material Design 3.

Novità nel design del selettore audio

Nella Beta 4 di Android 16, Google ha introdotto alcuni cambiamenti chiave nell’interfaccia del selettore audio. Questa funzionalità, attivabile toccando il chip nell’angolo in alto a destra di qualsiasi notifica di riproduzione, ha visto la luce per la prima volta con Android 11 nel 2020. Da allora, la sua interfaccia grafica non ha subito modifiche significative, eccetto per un piccolo aggiornamento in Android 14 che ha introdotto un’intestazione per “Altoparlanti e Dispositivi”.

Nella versione corrente, visibile su Android 15, il selettore audio presenta un’interfaccia familiare. Tuttavia, nella nuova Beta 4, il design ha subito delle modifiche, che sebbene non siano rivoluzionarie, si fanno notare. Il tasto “collega un dispositivo”, in precedenza posizionato in fondo alla lista, è stato spostato immediatamente sotto le informazioni relative ai media in cima. Questo cambiamento dovrebbe facilitare l’accesso al pulsante, rendendolo più visibile e utilizzabile.

Rimozione del “pill” e nuovo cursore del volume

Un altro cambiamento significativo è il redesign del cursore del volume. La nuova versione, più sottile e continua, sostituisce il cursore spesso a forma di pillola, ora con il nome del dispositivo posto sopra il manico. Questa modifica permette un’interazione più fluida e visivamente più coerente con le linee guida di Google per Material Design 3, che punta a un’interfaccia più pulita e minimalist. Il cursore nuovo mostra anche un’icona più pertinente per i dispositivi collegati, come un paio di auricolari, rendendo l’interfaccia più intuitiva.

Da notare è la rimozione del grande pill che racchiude ciascun dispositivo sotto l’elenco “Altoparlanti e Dispositivi”. Questo cambiamento potrebbe generare opinioni contrastanti, poiché alcuni utenti potrebbero considerarlo un passo indietro rispetto all’interfaccia precedente.

Aspettative per il futuro del design di Google

Sebbene sia difficile determinare se queste modifiche siano parte di un nuovo tema di design espressivo da parte di Google, l’anticipazione attorno a questa Beta 4 si è intensificata in relazione ad altre modifiche dell’interfaccia utente che abbiamo notato. La possibilità che Google stia preparando un redesign più ampio si fa sempre più concreta, soprattutto in vista di un prossimo evento dedicato ai suoi progetti.

Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni da Google per capire la direzione futura del design di Android. Gli utenti potranno così esprimere le proprie opinioni e suggerimenti su questo nuovo selettore audio. Le aspettative sono alte, e l’entusiasmo per le innovazioni di Google non accenna a fermarsi.