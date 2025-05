Google al lavoro su “Magic Actions”: nuove funzioni AI per le notifiche di Android

Un’anticipazione sul futuro di Android suggerisce che Google potrebbe introdurre “Magic Actions”, una nuova funzionalità di intelligenza artificiale dedicata a migliorare le azioni delle notifiche. Questo aggiornamento, rivelato grazie al codice di Android 16, si propone di sostituire le attuali Smart Actions, offrendo scorciatoie contestuali più personalizzate e potenti all’interno delle notifiche.

Le notifiche di Android: un canale diretto per le informazioni

Le notifiche su Android rappresentano uno strumento fondamentale per ricevere notizie e aggiornamenti senza la necessità di aprire altre applicazioni o sbloccare il dispositivo. Sono progettate per fornire informazioni immediate e, in base al contenuto, Android suggerisce risposte rapide o scorciatoie. Ad esempio, se un amico invia la posizione di un ristorante via messaggio, il sistema riconosce automaticamente l’indirizzo e fornisce un pulsante per aprirlo direttamente in Maps. La nuova funzionalità, conosciuta come Magic Actions, vuole approfittare del modello AI Gemini di Google per migliorare ulteriormente questo processo.

Dal lancio di Android 9 nel 2018, la funzione Smart Reply ha semplificato le interazioni suggerendo risposte in forma di “chips” toccabili sotto le notifiche. Con Android 10, è stata introdotta Smart Actions, che offre azioni contestuali in base al contenuto delle notifiche. Questo elemento permette di attivare funzioni come il pulsante “Apri Maps” quando una notifica contiene un indirizzo.

La transizione da Smart Actions a Magic Actions

La transizione verso Magic Actions appare chiara grazie a elementi rintracciati nel codice di Android 16. Anche se le specifiche migliorie che Magic Actions porterà non sono ancora del tutto definite, è evidente che si tratta di una sostituzione diretta delle attuali Smart Actions. Con l’attivazione della nuova funzionalità, Android oscurerà le Smart Actions e mostrerà in modo prominente un nuovo pulsante di Magic Action, previsto per avere un “trattamento visivo speciale”. Ciò potrebbe tradursi in un’animazione personalizzata all’apparire o al tocco del pulsante.

Come le Smart Actions, anche Magic Actions saranno generate dal servizio di assistente notifiche del sistema, parte integrante dell’app Android System Intelligence, presente nella maggior parte dei dispositivi. È probabile che questa app utilizzi il modello Gemini di Google per offrire azioni più personali e incisive. Ad esempio, in caso di cancellazione di un volo a causa di maltempo, una Magic Action potrebbe suggerire di contattare direttamente il servizio clienti dell’aerolinea, anche se la notifica non fornisce un numero di telefono.

Le potenzialità di Gemini e nuove funzioni future

Google potrebbe impiegare il modello Gemini per rendere le azioni delle notifiche più intelligenti e personalizzate, sebbene i dettagli sui piani di implementazione rimangano incerti. Se le nostre supposizioni si rivelassero corrette, la funzionalità Magic Actions segnerebbe un notevole passo avanti rispetto alle attuali Smart Actions. Questa evoluzione sarebbe perfettamente in linea con il portafoglio di strumenti AI di Google, tra cui Magic Eraser e Magic Editor, che mirano a semplificare e arricchire l’interazione dell’utente con il dispositivo.

Oltre a Magic Actions, si prevede anche l’introduzione di altre funzioni alimentate dall’AI per le notifiche di Android. Si parla di un sistema di riepiloghi delle notifiche e notifiche raggruppate in stile Gmail, il tutto finalizzato a semplificare la gestione degli avvisi da parte degli utenti. Sebbene Google non abbia rivelato questi strumenti durante il recente Android Show: I/O Edition, potrebbero essere annunciati al principale evento Google I/O della prossima settimana. Dati i tanti aggiornamenti previsti, i tre nuovi strumenti rappresentano un chiaro esempio di come Gemini possa potenziare l’intelligenza di Android, rendendoli ottimi candidati per un annuncio imminente.

