Google rilascia un nuovo aggiornamento per i Pixel: aggiunta “Occhi aperti” per il Face Unlock

I telefoni Google Pixel 4 stanno ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento software che introduce un’importante funzionalità come il Face Unlock (lo sblocco del dispositivo tramite riconoscimento facciale) e le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di aprile 2020.

Il nuovo aggiornamento, che è stato lanciato lunedì, aggiunge l’opzione che consente di “aprire gli occhi” mentre si utilizza la funzione di sicurezza Face Unlock per sbloccare gli smartphone Pixel 4. Google ha inoltre implementato le patch di sicurezza di aprile per i modelli Google Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a, che porta con sè diverse correzioni di bug. La società ha aggiunto che l’aggiornamento over-the-air (OTA) verrà implementato in “fasi dipendenti dal vettore e dal dispositivo”.

Gli utenti Pixel possono controllare l’arrivo dell’aggiornamento recandosi su Aggiornamento del sistema nel menu Impostazioni.

Quando Google ha lanciato ufficialmente i telefoni Pixel 4, molti temevano che l’assenza dell’opzione “occhi aperti” avrebbe compromesso la sicurezza complessiva dello smartphone. Tuttavia, un mese dopo il suo lancio, il gigante di Mountain View aveva annunciato che i nuovi telefoni Pixel 4 avrebbero ricevuto l’aggiornamento “presto”.

In realtà non così presto, dato che Google ha impiegato quasi cinque mesi per aggiungere l’opzione nella funzione di sblocco del telefono tramite riconoscimento facciale. Gli utenti di Pixel 4 possono anche disattivare il requisito “occhi aperti” dal Face Unlock.

Per quanto riguarda invece le patch di aprile per Google Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a, l’aggiornamento per la protezione risolve diversi problemi relativi alla tastiera e al Bluetooth, come emerge nell’elenco pubblicato nel portale della community di Google.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, lo scorso mese di marzo BigG aveva introdotto nuovi filtri AR nell’app Duo, una funzione di programmazione Dark Theme e altri aggiornamenti.

Fonte Gadgets360