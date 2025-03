Google aggiorna Wear OS 5.1: nuove funzionalità disponibili per i Pixel Watch

Il recente aggiornamento di Google introduce Wear OS 5.1 anche per le varianti LTE dei modelli Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 e la prima generazione di Google Pixel Watch. Questo nuovo rilascio è ora accessibile sia attraverso il sideloading che direttamente via OTA, semplificando così l’installazione per gli utenti di questi smartwatch. Scopriamo le novità e i miglioramenti offerti da questa importante release.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Novità di Wear OS 5.1 per Google Pixel Watch

All’inizio di questo mese, Google aveva già lanciato Wear OS 5.1 per le versioni Bluetooth/WiFi dei Pixel Watch. L’aggiornamento arriva ora per le varianti LTE, offrendo a un numero sempre crescente di utenti l’opportunità di sfruttare le nuove funzionalità di questo sistema operativo avanzato. Le versioni inclusa nell’aggiornamento coprono una gamma completa e permettono a tutti i possessori di Pixel Watch di beneficiare delle innovazioni apportate.

Le build disponibili per il download sono state aggiornate per includere le ultime modifiche incentrate sul miglioramento delle prestazioni e sui bug fix, creando un’esperienza utente più fluida e stabile. Wear OS 5.1, sviluppato su Android 15, promette un’evoluzione significativa nell’uso quotidiano degli smartwatch Google.

Funzionalità migliorate e correzioni di bug

L’aggiornamento di Wear OS 5.1 non si limita a una mera compatibilità, ma introduce un insieme di nuove caratteristiche che arricchiscono l’esperienza dell’utente. Tra le funzionalità più significative c’è il supporto per il Gestore delle credenziali, un’API innovativa che facilita l’autenticazione attraverso password, passkey e identità federate. Questa feature mira a semplificare l’accesso a varie applicazioni e servizi, offrendo una soluzione più sicura e unificante.

In aggiunta, la possibilità di riprodurre contenuti multimediali tramite gli altoparlanti degli smartwatch compatibili rappresenta un passo avanzato nella versatilità dei Pixel Watch. Gli utenti possono ora selezionare l’altoparlante come dispositivo principale per l’output audio, rendendo l’immersione nei contenuti un’esperienza più ricca. Le nuove opzioni per gli sviluppatori includono la possibilità di forzare sempre la visualizzazione sempre attiva sui dispositivi, un vantaggio per chi desidera un accesso immediato alle informazioni senza dover attivare lo schermo manualmente.

Un cambiamento nel colore predefinito degli accenti e l’unificazione delle modalità, come la funzione Non disturbare, in un’unica area di accesso, rappresentano ulteriori miglioramenti orientati all’ottimizzazione dell’interfaccia utente. Questi aggiornamenti non solo rendono più semplice l’utilizzo del dispositivo, ma contribuiscono a un design più coerente e intuitivo.

Come ottenere l’aggiornamento di Wear OS 5.1

Per gli utenti interessati, l’aggiornamento a Wear OS 5.1 è disponibile sia per il download diretto dal dispositivo che tramite il sideload. Questa modalità di installazione offre un’opzione ulteriore, specialmente per coloro che desiderano ottimizzare il proprio smartwatch immediatamente. Google precisa che le informazioni dettagliate sulle build e le modalità di download possono essere trovate sul sito ufficiale dedicato agli sviluppatori.