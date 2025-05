Google aggiorna la Search bar: scopri le novità della versione 16.17

La recente aggiornamento dell’app Google, arrivato alla versione 16.17, porta con sé un restyling significativo della Search bar. Questo cambiamento si concentra sull’importanza del nuovo pulsante di scorciatoia personalizzata, offrendo agli utenti una casa più ordinata per le loro ricerche quotidiane.

Un rinnovato aspetto per la Search bar

La Search bar di Google, che molti utenti Android trovano sempre presente sui propri dispositivi, riceve adesso un aspetto rinfrescato. Era possibile intravedere i primi indizi di questi cambiamenti in un APK teardown, ma ora le modifiche sono visibili a un numero sempre maggiore di utenti, come riportato da 9to5Google. La nuova versione della Search bar presenta una pillola allungata, che diventa particolarmente evidente quando si regola il cursore della trasparenza.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In questa rivisitazione, il logo “G” rimane a sinistra, mentre a destra la barra ospita solo due pulsanti: uno per l’input vocale e l’altro per Google Lens. Il pulsante per la scorciatoia personalizzata, prima integrato nella barra di ricerca, è stato spostato accanto ad essa, diventando un pulsante autonomo. Questo cambiamento non solo rende la scorciatoia più visibile, ma la rende anche più facile da selezionare.

Impostazione delle scorciatoie personalizzate

Impostare una scorciatoia personalizzata richiede qualche passaggio semplice. Gli utenti devono selezionare il widget della Search bar e cliccare sull’icona della matita per entrare in modalità di modifica. A questo punto, sarà possibile attivare la scorciatoia e scegliere l’azione desiderata. Le opzioni disponibili includono: nessuna, traduzione , ricerca musicale, meteo, traduzione , sport, dizionario, compiti, finanza, elementi salvati e notizie.

Nell’analisi effettuata precedentemente sull’APK, era emerso che il pulsante per la scorciatoia potrebbe visualizzare un menu a comparsa con tutti gli strumenti disponibili, fungendo da opzione “Multi Scorciatoie”. Al momento, questo menu non sembra essere implementato nella versione attuale, e rimane da vedere quando questa funzione arriverà ufficialmente.

Un cambiamento che altera il design della home screen

Un aspetto che potrebbe non piacere a tutti riguarda la modifica delle dimensioni della Search bar: ora, infatti, è di dimensioni 4×1, rispetto al precedente 3×1. Coloro che avevano organizzato le proprie icone in un certo layout sulla home screen potrebbero trovarsi davanti a una sorpresa poco gradita, poiché questo cambiamento potrebbe compromettere l’estetica desiderata.

In questo contesto, è interessante osservare come Google continui a migliorare i suoi servizi, rendendoli più funzionali e personalizzabili. Il futuro potrebbe riservare ulteriori opzioni, come quella per includere più scorciatoie nello stesso pulsante, il che renderebbe il widget della Search bar ancora più utile per gli utenti. Perché limitarsi a un’unica scorciatoia quando si può avere la possibilità di accedervi tutte?

Per segnalare eventuali novità o suggerimenti, gli utenti possono contattare il team di Android Authority all’indirizzo email dedicato, con la possibilità di rimanere anonimi oppure ricevere riconoscimenti per le informazioni condivise.