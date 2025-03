Google affronta i problemi dei messaggi RCS: aggiornamenti in arrivo per migliorare l'esperienza

Negli ultimi tempi, diversi utenti hanno segnalato problematiche relative ai messaggi di testo RCS sulle loro applicazioni di messaggistica. Google ha confermato di essere al lavoro su una serie di aggiornamenti per affrontare questi inconvenienti, puntando a una ricezione degli media più efficiente e reattiva. Scopriamo insieme le novità annunciate dall'azienda.

Aggiornamenti per migliorare la ricezione dei media

Google ha annunciato importanti aggiornamenti per l'app Messaggi, mirati a risolvere i malfunzionamenti legati alla ricezione di testi multimediali. In un post della comunità, l'azienda ha confermato che il proprio team è attivamente impegnato nel correggere i problemi relativi ai messaggi RCS. Gli aggiornamenti, già in fase di rilascio, cercano di migliorare le prestazioni di ricezione, che negli ultimi tempi hanno deluso gli utenti.

Il problema si è manifestato attraverso "ritardi" e "insuccessi" nella ricezione di immagini e video, elementi fondamentali per un'app di messaggistica moderna. La speranza è che gli aggiornamenti risolvano anche le lentezze nel download dei media, facilitando un utilizzo più fluido dell'app. Google ha sottolineato che, sebbene i nuovi interventi dovrebbero portare a "differenze significative", potrebbe esserci ancora qualche problematica da affrontare nelle versioni future.

Innovazioni nella protezione contro le truffe

Oltre ai problemi con la ricezione dei media, Google ha recentemente implementato miglioramenti significativi nella protezione contro le truffe. Con il rilascio di nuove funzionalità per l'app Messaggi e per l'app Telefono, l'azienda ha introdotto misure di rilevamento delle truffe più affinate, sfruttando l’intelligenza artificiale per identificare comportamenti sospetti.

Questi aggiornamenti permetteranno agli utenti di riconoscere rapidamente i messaggi potenzialmente pericolosi, avvisandoli di possibili tentativi di truffa. Grazie all'intelligenza artificiale, l’app è in grado di analizzare i messaggi e segnalarne la pericolosità in base a modelli frequentemente associati alle frodi. Gli utenti possono quindi segnalare e bloccare gli utenti sospetti in modo semplice e veloce, garantendo una maggiore sicurezza durante l'uso dell'app.

Aspettando il supporto per il servizio 911

Infine, c'è attesa per un'ulteriore funzionalità che Google ha promesso: la possibilità di inviare messaggi RCS ai servizi di emergenza. Questa novità era stata anticipata la scorsa estate e permette di contattare direttamente le autorità per richiedere aiuto, con l'opzione di inviare anche video e immagini per facilitare le operazioni di soccorso. Sebbene fosse prevista un'introduzione entro l'inverno, gli utenti sono ansiosi di sapere quando questa caratteristica diventerà operativa.

Con l'approssimarsi della sua implementazione, si spera che il servizio possa realmente configurarsi come un'importante risorsa per le emergenze, migliorando notevolmente la comunicazione tra cittadini e autorità.