Google a rischio di multe per violazione delle leggi antitrust europee

Il gigante tecnologico Google è accusato di infrangere le leggi antitrust europee. Secondo la Commissione Europea, la società ha messo in atto pratiche scorrette favorendo i propri servizi di ricerca, come Shopping, Hotels e Flights, a discapito di fornitori di confronto concorrenti. Questa violazione è stata evidenziata in una decisione preliminare della Commissione, che ha anche segnalato che Google ha ignorato le normative anti-steering incluse nel Digital Markets Act , impedendo agli sviluppatori di app sul suo Play Store di indirizzare i clienti verso altri canali di distribuzione.

Le accuse contro Google e il Digital Markets Act

La Commissione Europea ha elaborato una visione preliminare, affermando che Alphabet, la società madre di Google, stia violando la normativa del DMA. I funzionari europei sostengono che il modo in cui Google presenta i risultati delle ricerche conferisce un vantaggio ingiusto ai propri prodotti, escludendo di fatto i concorrenti da una posizione equa sul mercato. Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo europeo, ha messo in evidenza che tali pratiche impediscono ai fornitori e ai concorrenti di beneficiare di un posizionamento corretto.

Di fronte a queste accuse, Google ha la possibilità di contestare le charge preliminari o adottare ulteriori misure di conformità prima del verdetto finale dell’Unione Europea. Il rischio di sanzioni è elevato, poiché l’UE può infliggere multe fino al 10% del fatturato annuale globale delle aziende, portando a un potenziale costo di 35 miliardi di dollari, considerando i guadagni di Alphabet che nel 2024 hanno raggiunto i 350 miliardi di dollari.

Difficoltà per gli sviluppatori di app e il Play Store

Le problematiche inerenti al Google Play Store sono un altro punto critico per la Commissione. Gli enti europei ritengono che Alphabet limiti l’informazione per gli utenti di smartphone Android riguardo offerte più vantaggiose disponibili presso sviluppatori esterni al Play Store. Ribera ha affermato che questo comportamento non promuove una sana competizione nel mercato delle app, penalizzando gli sviluppatori di terze parti e riducendo le opzioni per i consumatori.

Oliver Bethell, direttore senior della concorrenza presso Google, ha espresso le sue preoccupazioni in merito, sostenendo che le richieste della Commissione potrebbero portare a risultati indesiderati per i consumatori. Bethell ha avvertito che, se Google non potrà mostrare risultati di viaggio che rimandano direttamente ai siti delle compagnie aeree, gli utenti potrebbero trovarsi a pagare biglietti più costosi a causa delle commissioni sulle prenotazioni via siti intermediari.

Le nuove misure di Google e le aspettative dell’UE

In un tentativo di adeguarsi alle nuove regole del DMA, Google ha iniziato a introdurre modifiche nei propri servizi di ricerca. Tra queste, ci sono stati layout aggiornati dei risultati di ricerca che favorivano i link a siti di confronto di terzi e la rimozione del widget Google Flights per gli utenti dell’UE. Inoltre, Google ha condotto test per il ripristino di una versione semplificata dei risultati di ricerca, basata sui tradizionali dieci link blu.

Il Digital Markets Act si rivolge a specifici “gatekeepers”, ovvero aziende che forniscono servizi digitali fondamentali ai consumatori europei, imponendo loro di garantire maggiore interoperabilità e di evitare di favorire i propri servizi digitali rispetto a quelli altrui. Alphabet è stata riconosciuta come gatekeeper nel settembre 2023, con una scadenza per la conformità fissata al 6 marzo 2024.