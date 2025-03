GMKtec presenta il mini PC EVO-X2: prestazioni da desktop in un formato compatto

Il mondo della tecnologia è in attesa del nuovo EVO-X2 di GMKtec, il mini PC che promette di rivoluzionare il settore grazie alla sua potenza e versatilità. Presentato durante l’importante AMD Greater China Channel Summit, questo dispositivo segna una pietra miliare per i PC compatti, essendo il primo al mondo a integrare la CPU AMD Ryzen AI Max+ 395. Con prestazioni superiori a molti computer desktop, l’EVO-X2 è destinato a diventare un punto di riferimento per appassionati e professionisti.

Un mini PC dall’innovazione sorprendente

L’EVO-X2 è stato svelato al pubblico durante un evento di grande richiamo, presieduto dal CEO di AMD, Lisa Su, e dal SVP e GM Jack Huynh. L’attenzione si è focalizzata sull’innovativo processore Ryzen AI Max+ 395, considerato il cervello di questo mini PC. Anche se la scheda tecnica completa non è completamente disponibile, i risultati dei test effettuati da DeepSeek R1 indicano che le performance di calcolo di questo dispositivo sono oltre tre volte superiori rispetto a quelle di una GPU desktop RTX 508, il che posiziona l’EVO-X2 come una macchina da lavoro ad alte prestazioni.

L’apporto di un così potente processore fa dell’EVO-X2 un dispositivo allettante per chi cerca potenza e compattezza. Le attese sono elevate, con una community di appassionati che brama di mettere le mani su questo gioiello tecnologico.

Prestazioni top grazie all’APU AMD Strix Halo

Nel cuore dell’EVO-X2 giace l’APU AMD Strix Halo, una combinazione vincente tra tecnologia e potenza. Questa unità comprende una CPU Zen 5 con ben 16 core e altrettanti thread, in grado di raggiungere velocità operative fino a 5,1 GHz. Accanto alla CPU, spicca la GPU integrata RDNA 3.5 Radeon 806S, dotata di 40 unità di calcolo, capace di supportare carichi di lavoro intensivi senza compromettere le prestazioni.

Inoltre, l’EVO-X2 è provvisto di una NPU XDNA2, che vanta 50 TOPS di potenza di elaborazione e una cache di 80 MB. Questa configurazione non solo garantisce prestazioni elevate, ma permette anche agli utenti di personalizzare la memoria RAM fino a un massimo di 128 GB di LPDDR5X-8533 a 256 bit, a seconda delle proprie necessità.

La versatilità della memoria è particolarmente utile per i professionisti che necessitano di operare su applicazioni che richiedono un grande dispendio di risorse, rendendo l’EVO-X2 un candidato ideale per una vasta gamma di utilizzi.

Design e connettività: un gusto moderno

Dallo studio delle immagini disponibili, emerge che l’EVO-X2 non è solo potente, ma anche esteticamente gradevole. Le dimensioni sono relativamente generose per un mini PC, misurando 5 x 4,5 pollici. Il design, curato nei minimi dettagli, è moderno e rifinito, integrando un’ampia gamma di porte e opzioni di connessione che ne amplificano la funzionalità.

Sul pannello frontale è presente un pulsante di accensione, un lettore di schede SD, una porta Thunderbolt di tipo C, due porte USB di tipo A e un jack per cuffie. Sul retro, invece, si trovano ulteriori tre porte USB di tipo A, un’altra porta Thunderbolt, uscite video HDMI e DisplayPort, una porta di rete RJ45, un secondo jack per cuffie e un ingresso di alimentazione a barilotto. Questa varietà di opzioni rende l’EVO-X2 un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile, capace di adattarsi a diverse esigenze.

Anticipazioni e aspettative sul mercato

Il debutto dell’EVO-X2 di GMKtec sta creando notevoli aspettative nel settore. Con l’introduzione delle nuove APU Strix Halo, l’azienda potrebbe guadagnare un vantaggio competitivo nel lanciare il prodotto prima di altri marchi, come l’HP Z2 Mini G1a e il Framework Desktop. Se riuscirà a mantenere un prezzo accessibile, GMKtec si troverà in una posizione privilegiata per attrarre sia i professionisti del settore che i consumatori privati.

Inoltre, si vocifera di un’edizione limitata dell’EVO-X2, autografata dalla CEO di AMD, Lisa Su, in grado di aggiungere ulteriore attrattiva al prodotto. Mentre i lanci di altri dispositivi simili sembrano essere ritardati, con l’Asus ROG Flow Z13 ancora in pre-ordine e i Framework Desktop attesi per il terzo trimestre, gli occhi sono puntati sull’EVO-X2, nella speranza di ricevere presto informazioni ufficiali sulla data di rilascio del dispositivo.

L’attesa per questo mini PC continua a crescere, con una comunità di tech enthusiast impaziente di conoscere la prossima evoluzione della tecnologia compatta.