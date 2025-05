Gmail migliora le risposte intelligenti grazie all’AI Gemini: tutte le novità in arrivo

Gmail sta per ricevere un potenziamento significativo nelle sue funzionalità di risposta intelligente. Con l’integrazione di Gemini, un sistema di intelligenza artificiale, le risposte suggerite alle email diventeranno più personalizzate e contestuali, attingendo informazioni sia dalla casella di posta che da Google Drive. Questi cambiamenti, annunciati durante l’evento I/O, promettono di offrire un’esperienza di comunicazione più fluida e su misura per gli utenti.

Le nuove funzionalità delle risposte intelligenti di Gmail

Nel corso dell’anno scorso, Google aveva già introdotto un’innovazione nelle risposte intelligenti, consentendo risposte più articolate rispetto ai brevi messaggi, come un semplice “Va bene!”. Con le nuove caratteristiche, l’AI avrà accesso a un contesto molto più ampio, il che significa che, oltre a raccogliere informazioni dal thread di email attuale, potrà anche attingere a contenuti da altre comunicazioni precedenti e documenti archiviati in Google Drive. Questo approccio mira a garantire che le risposte siano complete e rilevanti, risparmiando tempo agli utenti.

Blake Barnes, vice presidente del prodotto di Google Workspace, sottolinea che Gemini è progettato per “capire la situazione che richiede una risposta” e provvedere all’analisi di informazioni provenienti da file e conversazioni passate. Un passo avanti notevole che cerca di facilitare l’interazione degli utenti nella gestione della loro corrispondenza elettronica, riducendo la necessità di rivedere lunghi scambi di email.

Personalizzazione del tono e dello stile nelle risposte

Una delle innovazioni più promettenti è la capacità di Gemini di adattare il tono e lo stile delle risposte a seconda della persona con cui si comunica. Ad esempio, se si sta interagendo con un superiore, è probabile che vengano suggerite risposte più formali; al contrario, conversazioni tra amici potrebbero generare suggerimenti più informali. Questa flessibilità rivela un’evoluzione nell’uso dell’AI, che si sposta da un supporto generico a una assistenza personalizzata.

Barnes afferma che l’obbiettivo di Google è passare da un’AI che è semplicemente utile a un’AI che è specificamente vantaggiosa per il singolo utente. Ciò implica una maggiore attenzione alle caratteristiche individuali delle interazioni, rendendo ogni risposta non solo pertinente ma anche coerente con la personalità del mittente.

Disponibilità e considerazioni sull’uso

Le risposte intelligenti arricchite saranno rilasciate inizialmente in lingua inglese e saranno accessibili su web, iOS e Android. La fase di testing inizierà a luglio tramite Google Labs, con un lancio previsto per il terzo trimestre di quest’anno. Tuttavia, le nuove funzionalità non saranno gratuite: gli utenti dovranno essere abbonati a piani a pagamento di Google Workspace o Google One AI Premium per accedervi. Pour Barnes, è “possibile” che in futuro questa tecnologia possa essere disponibile anche per gli utenti di Workspace non paganti.

In aggiunta, Google ha svelato altre funzionalità innovative per Gmail. Ad esempio, sarà possibile utilizzare Gemini per gestire la casella di posta, ordinando all’AI di eliminare email non lette provenienti da determinati mittenti attraverso una funzionalità chiamata “pulizia della casella di posta”. Inoltre, quando si desidera organizzare un incontro, Gmail faciliterà la proposta di orari disponibili nel tuo calendario, rendendo la programmazione di riunioni più semplice e veloce.

Queste novità rappresentano un miglioramento significativo per gli utenti di Gmail, che potranno godere di un’esperienza di email più intuitiva, sostenuta da un’intelligenza artificiale sempre più sofisticata.