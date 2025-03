Gmail lancia il nuovo strumento “Help Me Write” con supporto per lingue europee

Google rafforza le sue applicazioni con intelligenza artificiale, presentando il proprio strumento “Help Me Write” in Gmail, che mira a semplificare la redazione di email. A partire dal 24 marzo 2025, l’innovativo servizio sarà disponibile anche in italiano, francese e tedesco, ampliando l’offerta linguistica già esistente in inglese, spagnolo e portoghese. Questa evoluzione renderà la scrittura di email più accessibile a un pubblico globale, confermando l’impegno dell’azienda nella digitalizzazione della comunicazione.

Dettagli sull’implementazione delle nuove lingue

Dopo il debutto dell’opzione “Help Me Write“, Google lancerà il supporto per le nuove lingue in modo graduale. Gli utenti potranno beneficiare di questa intercettazione linguistica sui dispositivi web e Android dal 24 marzo, mentre il supporto per iOS arriverà il giorno successivo. Questa funzionalità va ad ampliare un ampio portafoglio di strumenti AI già integrati nella suite di Google Workspace, tutti orientati a ottimizzare l’efficienza della comunicazione digitale.

“Help Me Write si basa sulla tecnologia Gemini, permettendo agli utenti di generare bozze di email che possono variare a seconda delle esigenze, dal semplice messaggio formale alla risposta dettagliata basata sul contesto.” Questo strumento rappresenta un notevole passo avanti nella personalizzazione della scrittura, permettendo modifiche rapide e intelligenti.

Funzionalità chiave del nuovo strumento

Il funzionamento di “Help Me Write” è focalizzato sulla generazione e modifica dei testi in maniera intuitiva. Gli utenti possono immettere comandi specifici che permettono allo strumento di:

Creare bozze complete di email a partire da indicazioni fornite dall’utente. Rielaborare i messaggi per adottare un tono più formale o per arricchire di dettagli un’email breve. Accorciare testi lunghi per rendere le comunicazioni più concise e dirette.

Inoltre, il sistema si avvale del contesto fornito nelle precedenti comunicazioni per offrire risposte pertinenti, aiutando gli utenti a gestire conversazioni lunghe e complesse in modo più efficiente. La finalità è quella di snellire il processo di scrittura, risparmiando tempo prezioso soprattutto in ambito professionale.

Disponibilità e requisiti per l’accesso

Per poter accedere alla funzionalità “Help Me Write“, gli utenti devono avere attivate le caratteristiche smart e la personalizzazione. Gli amministratori di Google Workspace possono gestire queste impostazioni attraverso la console dedicata. Questo strumento sarà accessibile per i clienti su diverse opzioni di abbonamento, incluse Business Starter, Standard e Plus; Enterprise Starter, Standard e Plus, oltre agli utenti con Google One AI Premium. Anche coloro che hanno acquistato gli add-on Gemini Education o Gemini Education Premium potranno avvalersi delle novità.

Va notato che chi ha precedentemente sottoscritto gli add-on Gemini Business o Gemini Enterprise, ora dismessi dal 15 gennaio 2025, avrà comunque accesso alle nuove funzionalità. Questo approccio permette una maggiore inclusività, garantendo che più utenti possano usufruire di questa potenzialità innovativa.

In sintesi, con l’introduzione del supporto per lingue europee e il miglioramento delle funzionalità di scrittura automatica, Google si posiziona come leader nel campo della comunicazione digitale, mirando a servire efficacemente un pubblico sempre più diversificato.