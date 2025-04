Gmail introduce la gestione facile delle sottoscrizioni, per un inbox più ordinato

Nel contesto della continua evoluzione delle applicazioni di posta elettronica, Google ha avviato il rilascio di una funzionalità innovativa per Gmail su Android, dedicata alla gestione delle sottoscrizioni email. Questa opzione mira a semplificare l’esperienza degli utenti, consentendo loro di tenere sotto controllo e gestire facilmente le email provenienti da abbonamenti vari.

La nuova interfaccia per gestire le sottoscrizioni

Grazie a questa novità, l’app di Gmail include ora una pagina chiamata “Gestisci sottoscrizioni”, dove gli utenti possono visualizzare tutte le loro sottoscrizioni attive in un’unica schermata. Attraverso questa interfaccia, ogni iscrizione viene mostrata con il nome e l’indirizzo email del mittente, fornendo anche dati utili come la quantità di messaggi ricevuti recentemente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa funzionalità rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle modalità precedenti di gestione delle sottoscrizioni, che richiedevano spesso procedure più complesse. Con un semplice tocco, gli utenti possono disdire le proprie sottoscrizioni, rendendo l’interazione con l’email più fluida e pratica. Il rilascio di questa capacità è iniziato dopo mesi di sviluppi e aspettative da parte degli utenti.

Come disdire le email indesiderate

Il processo di disdetta delle email diventa così immediato: basterà cliccare sul pulsante situato a destra di ogni sottoscrizione e selezionare l’opzione “Disdici” nella finestra di conferma che appare. In generale, la disdetta avviene con un clic, rendendo l’operazione veloce e diretta. Tuttavia, è importante notare che a volte il pulsante di disdetta può aprire una nuova finestra di navigazione per completare il processo.

Qualora dovessero arrivare ulteriori messaggi dopo la disdetta, non c’è motivo di preoccuparsi. La pagina “Gestisci sottoscrizioni” chiarisce che potrebbe richiedere alcuni giorni prima che il mittente smetta di inviare comunicazioni dopo la procedura di disdetta.

Disponibilità della funzionalità

Attualmente, la pagina “Gestisci sottoscrizioni” non è ancora ampiamente implementata, e numerosi utenti segnalano di non vederla sui propri dispositivi. La funzione è in fase di distribuzione attraverso un aggiornamento lato server e si prevede che arrivi a un numero crescente di utenti Android nei prossimi giorni. Non si esclude che, in un futuro prossimo, la funzionalità possa essere implementata anche per la versione web di Gmail e per l’app su iOS.

Con questo nuovo strumento, Google intende migliorare l’esperienza degli utenti di Gmail, minimalizzando il clutter delle email indesiderate e consentendo una gestione più efficace delle comunicazioni digitali.