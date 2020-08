Gmail, Drive, Meet e gli altri servizi Google sono stati ripristinati dopo il “down”. Ecco cosa è accaduto

Gmail, Drive, Meet e altri servizi Google sono stati ripristinati per tutti. Lo conferma proprio il gigante di Mountain View, che ha pubblicato un post su G Suite Status Dashboard per informare che le problematiche insorte ieri sui suoi servizi sono state totalmente risolte.

“Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la pazienza e il continuo supporto – ha scritto Google – Assicuriamo che l’affidabilità del sistema è una priorità assoluta per Google e stiamo apportando continui miglioramenti per migliorare i nostri sistemi”.

Ma cosa è accaduto esattamente? Per diverse ore milioni di utenti Google in tutto il mondo non sono riusciti ad utilizzare Gmail, Google Drive, Google Meet e i vari servizi di BigG, tanto da far diventare rapidamente questo “down” l’argomento principale su Twitter (con l’hashtag #Gmail, ndr).

Analizzando le problematiche, è stata proprio Google a chiarire le varie criticità, specificando di aver riscontrato “problemi di invio di Gmail, problemi di registrazione di Meet, problemi di creazione di file in Drive, problemi di caricamento di utenti CSV nella Console di amministrazione, problemi di pubblicazione di messaggi in Google Chat, problemi di aggiunta di nuove pagine di Sites, problemi di Keep, problemi di posta vocale”.

Diversi utenti in tutto il mondo non riuscivano ad accedere alle proprie e-mail su Gmail. Alcuni utenti hanno anche segnalato di riscontrare problemi durante il caricamento degli allegati. In più, su Twitter sono comparsi molti post di utenti che lamentavano problemi di connettività con Google Docs e Google Meet. Criticità che hanno comportato grossi disagi, anche se va detto che l’intervento risolutivo di Google è stato piuttosto celere. BigG non ha ancora chiarito la causa di questo “down”, ma ciò che conta è che tutto sia tornato alla normalità.

Fonte Gadgets360