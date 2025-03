Glorious Model D2: recensione del mouse da gaming leggero e ergonomico

Il Glorious Model D2 si presenta come una delle proposte più interessanti nel panorama dei mouse da gaming, definito da un design ergonomico pensato per i destri e una struttura leggera ma resistente. Con i suoi 26.000 DPI e un polling rate di 1.000Hz, si adatta perfettamente a vari generi di giochi. Tuttavia, alcuni aspetti del suo design non convincono tutti gli utenti. Questo articolo esplorerà nel dettaglio le caratteristiche, i punti di forza e le debolezze di questo mouse.

Caratteristiche generali e prezzo

Il Glorious Model D2 è un mouse da gaming progettato specificamente per gli utenti destrorsi, con un peso di sole 66 grammi , che lo rende uno dei mouse più leggeri disponibili. Misura 12,7 x 6,6 x 4,3 cm, rappresentando una dimensione equilibrata per chi ha mani di dimensioni medie. La struttura è realizzata in plastica di alta qualità, con una finitura che offre un tocco piacevole. Disponibile nei colori nero e bianco, il mouse presenta un design ergonomico che facilita l’uso prolungato.

Il prezzo attualmente si attesta intorno ai 99 dollari o 89 sterline, rendendolo un'opzione competitiva rispetto a prodotti simili sul mercato.

Prestazioni nei giochi

Grazie al sensore Glorious BAMF 2.0, il Model D2 promette un rendimento eccellente durante le sessioni di gioco. I 26.000 DPI permettono di ottenere una precisione eccezionale, mentre il polling rate di 1.000Hz assicura una reattività istantanea, fondamentale per i giochi di tipo FPS e RPG. Un tasto dedicato per la regolazione del DPI consente agli utenti di passare rapidamente tra diverse impostazioni durante il gioco, un vantaggio notevole in situazioni di alta intensità, come i tiri di precisione o i combattimenti a distanza ravvicinata.

Inoltre, il mouse è dotato di pulsanti laterali che offrono un feedback palpabile, rendendo le interazioni fluide e naturali. Anche durante le sessioni di gioco più frenetiche, il Model D2 risponde in modo impeccabile.

Comfort e design ergonomico

Il design ergonomico del Glorious Model D2 lo rende molto confortevole per gli utenti destrorsi. In fase di test, il mouse si è dimostrato adatto sia per chi utilizza una presa a palma che a artiglio. Tuttavia, la mancanza di una versione per mancini è una mancanza significativa, lasciando una fascia di utenti senza opzioni.

In termini di comfort, le dimensioni del mouse pescano nel giusto mix per mani di medie dimensioni. I pulsanti superiori sono sufficientemente ampi da permettere un uso agevole, mentre i pulsanti laterali si rivelano ben posizionati. La scelta dei materiali per i pattini inferiori in PTFE consente di scivolare facilmente su diverse superfici, dal legno al vetro.

Software e personalizzazione

Per ottimizzare l’esperienza utente, il Glorious Model D2 è supportato da un software di companion, Glorious Core 2.1, disponibile sia per Windows che per macOS. Questo software permette di modificare le impostazioni del mouse in modo semplice, tra cui l’illuminazione RGB, la rimappatura dei pulsanti e l’aggiornamento del firmware. A differenza del modello precedente, questa versione offre finalmente supporto per gli utenti Mac, ampliando la sua accessibilità.

Un altro punto di forza è la possibilità di memorizzare fino a tre profili personalizzati, facilitando il passaggio tra diverse configurazioni di gioco o lavoro.

Limitazioni e design controverso

Nonostante i numerosi lati positivi, il Glorious Model D2 ha alcune limitazioni che non possono essere trascurate. In particolare, il suo design a nido d'ape potrebbe non essere gradito a tutti, specialmente a chi è sensibile all'estetica o teme la polvere che può annidarsi nelle aperture. Inoltre, la mancanza di un'opzione per i mancini costringe questa categoria di utenti a cercare alternative, limitando il mercato potenziale del prodotto.

Un altro aspetto critico è l'assenza di uno slot per il dongle di connessione a 2.4GHz. Molti mouse offrono questa funzione per evitare di perdere il dongle stesso, un aspetto trascurato nel Model D2, che rende più semplice smarrirlo o doverne cercare un sostituto.

In sintesi, il Glorious Model D2 è un mouse da gaming che presenta prestazioni eccellenti e un design piacevole per una buona fetta di utenti, pur avendo delle mancanze che potrebbero influenzare la scelta di alcuni potenziali acquirenti.