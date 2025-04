Gli Stati Uniti esentano alcuni dispositivi elettronici dai dazi doganali cinesi, un sollievo per i consumatori

Negli ultimi giorni, il governo statunitense ha scelto di esentare una serie di dispositivi elettronici dai dazi del 125% previsti per le importazioni dalla Cina. Questa decisione rappresenta un segnale positivo per i consumatori americani, particolarmente in un contesto dove molteplici prodotti tecnologici vengono realizzati in territorio cinese. La notizia offre quindi un respiro di sollievo a chi acquista smartphone, computer e altri dispositivi elettronici.

L’elenco dei prodotti esentati

Le novità sono state comunicate dalla Custom e dal Border Patrol degli Stati Uniti, che ha fornito un elenco di venti codici di prodotto che non saranno soggetti a tali dazi “reciproci”. Tra i dispositivi che beneficeranno di questa esenzione ci sono smartphone, computer, laptop, schermi e proiettori, comprese le tecnologie touchscreen. Sono inclusi anche semiconduttori, circuiti integrati, LED e sistemi di archiviazione a stato solido. Questa decisione è cruciale, considerando l’elevata domanda di tecnologia e gli aumenti di costo che avrebbero pesato notevolmente sui consumatori statunitensi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La storia dei dazi doganali

La questione dei dazi ha visto un’evoluzione significativa sotto l’amministrazione di Donald Trump. Inizialmente, il presidente aveva introdotto dazi generalizzati su vari paesi, ma in seguito ha cambiato strategia mantenendo però alte le tariffe sulle importazioni dalla Cina. Questo ha portato a una situazione in cui prodotti tecnologici essenziali avrebbero potuto subire incrementi di prezzo non sostenibili. L’annuncio del 125% di dazio su alcuni articoli cinesi, tra cui quelli tecnologici, aveva destato preoccupazione tra i consumatori e le aziende. Il fatto di aver ora esentato alcuni di questi prodotti rappresenta un importante passo per il governo.

La risposta delle aziende tecnologiche

Nonostante questa buona notizia, molte aziende del settore tecnologico stanno già adattando le loro strategie di produzione. Multinazionali come Apple, Samsung, OnePlus e Google hanno iniziato a diversificare i propri impianti produttivi, spostando parte della produzione in Paesi come India e Vietnam. Questo cambiamento era già in atto prima dell’annuncio degli esentati e dimostra una certa proattività delle aziende tecnologiche nell’affrontare le incertezze legate ai dazi.

Attenzione alle ripercussioni sui prezzi

Nonostante l’esenzione, i consumatori hanno già visto l’effetto dei dazi sulla produzione. Un esempio è fornito dalla OnePlus Watch 3, che inizialmente doveva avere un prezzo di vendita suggerito di $330, ma che è stato successivamente rialzato a $550. Questo episodio evidenzia come le incertezze economiche possono influenzare le decisioni di prezzo e il mercato in generale.

Una situazione che rimane fluida, mentre le aziende e i consumatori continuano a monitorare le evoluzioni delle politiche commerciali e i possibili cambiamenti futuri.