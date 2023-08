Tra le novità più importanti che vedremo con gli iPhone 15 – Apple dovrebbe presentarli ufficialmente il 12 o il 13 settembre, ndr – c’è sicuramente il passaggio all’USB-C, con la Mela che ha quindi abbandonato la sua tecnologia Lightning.

Proprio grazie a questa importante innovazione i modelli di iPhone 15 potrebbero ottenere velocità di ricarica più elevate fino a 35 W. Stando a quanto riportato dal sito 9to5Mac, che riporta alcune fonti del settore, “almeno alcuni” dei modelli di ‌iPhone 15‌ saranno in grado di caricarsi a questo wattaggio più elevato.

Al momento, come sanno bene i fan della Mela, i modelli di iPhone 14 possono caricarsi a un massimo di circa 27 W, anche se i modelli Pro sono in grado di caricarsi un po’ più velocemente. Un aumento a 35 W accelererebbe i tempi di ricarica e verrebbe certamente incontro alle esigenze degli utenti.

Apple non inserisce più da tempo i caricabatterie nelle confezioni degli iPhone: l’azienda del CEO Tim Cook consiglia un caricabatterie da oltre 20 W per una ricarica rapida efficace e soddisfacente. Se i modelli di ‌iPhone 15‌ supportano una ricarica fino a 35 W, Apple potrebbe iniziare a consigliare il caricabatterie per MacBook Air da 30 W o il caricabatterie Dual USB-C da 35 W per la massima velocità di ricarica.

La novità non coglie troppo di sorpresa i fan più accaniti della Mela. Già all’inizio di quest’anno, infatti, l’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva affermato che i modelli di ‌iPhone 15‌ avrebbero supportato velocità di ricarica più elevate grazie al passaggio a USB-C. Sempre Kuo aveva fatto presente che le velocità più elevate sarebbero state messe a disposizione dalla Mela con caricabatterie USB-C certificati MFi, incluso l’alimentatore da 20 W.

Non è da escludere che le velocità di ricarica più elevate vengano riservate solo ai modelli di iPhone 15 Pro: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.