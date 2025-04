Gli effetti delle nuove tariffe di Trump sulle importazioni cinesi: Anbernic sospende le spedizioni negli Usa

Le recenti minacce di introdurre tariffe del 245 percento sui beni cinesi hanno scosso il mercato delle importazioni negli Stati Uniti. In particolare, le conseguenze di queste misure potrebbero essere considerevoli per i consumatori americani, specialmente per i prodotti elettronici e i gadget di intrattenimento. Innanzitutto, aziende come Anbernic, specializzate in console portatili che rimandano alla storicità dei giochi, non sono rimaste a guardare e hanno già deciso di interrompere le spedizioni verso gli Stati Uniti, anticipando potenziali complicazioni nei loro affari.

La sospensione delle spedizioni di Anbernic

Anbernic, nota per la produzione di cloni del Nintendo Game Boy, ha annunciato che a partire da oggi sospenderà tutte le spedizioni dai propri stabilimenti in Cina verso gli Stati Uniti. In una comunicazione ufficiale, l’azienda ha infatti dichiarato: “A causa delle variazioni nelle politiche tariffarie statunitensi, sospenderemo tutti gli ordini che prevedono spedizioni dalla Cina a partire da oggi.” L’azienda ha anche raccomandato ai clienti di preferire i prodotti spediti dal magazzino americano, attualmente esenti da dazi d’importazione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nonostante la notizia possa sembrare una reazione impulsiva, Anbernic non ha aperto un nuovo magazzino negli Stati Uniti in risposta alle tariffe; da tempo infatti offre questa opzione ai propri clienti. Generalmente, l’azienda utilizza un sistema di drop-shipping per inviare i nuovi modelli direttamente dalle fabbriche cinesi ai clienti, per poi ampliare le scorte nei magazzini statunitensi per garantire tempi di consegna più rapidi. Ora, tuttavia, il consiglio di Anbernic di scegliere il magazzino americano è diventato un imperativo.

I cambiamenti nella politica tariffaria e le loro ripercussioni

La decisione di Anbernic di interrompere le spedizioni dalla Cina è un campanello d’allarme per altri produttori che potrebbero trovarsi a dover affrontare gli stessi problemi. Infatti, già a partire dalla scorsa settimana, Anbernic aveva iniziato a suggerire ai clienti americani di optare per i prodotti inviati dal magazzino Usa, motivando questa scelta con l’informazione che “gli ordini spediti negli Stati Uniti potrebbero essere soggetti a dazi doganali elevati.” Questa avvertenza evidenzia chiaramente il rischio connesso a possibili spese extra che potrebbero influire sull’acquisto.

Alcuni produttori, come RetroTINK, hanno scelto di sospendere le spedizioni non solo per evitare i dazi, ma anche a causa della mancanza di chiarezza su come le tariffe saranno raccolte. Mentre Anbernic ha reso difficile l’acquisto di prodotti dalle spedizioni cinesi, è emerso che gli acquirenti possono ancora aggiungere console portatili Anbernic al carrello tramite magazzini cinesi, ma con asterischi esplicativi che limitano le compravendite.

La questione dei prezzi dei prodotti

Un aspetto che preoccupa molti clienti è l’eventuale aumento dei prezzi. Anbernic è amata nel settore delle console portatili economiche, con modelli che generalmente costano circa 70 dollari. Questi prezzi convenienti potrebbero però subire un contraccolpo a causa delle nuove tariffe e dell’eliminazione dell’esenzione de minimis per i beni di basso valore provenienti dalla Cina. Al momento, le modalità attraverso le quali Anbernic e simili aziende potrebbero riprendere le spedizioni rimangono incerte.

Nel frattempo, i consumatori americani possono continuare a trovare console Anbernic disponibili tramite rivenditori di terze parti come Amazon, il che potrebbe sorprendere molti, considerando che spesso questi prodotti includono ROM di giochi storici di Nintendo, Sega e Sony.

Monitoraggio e aggiornamenti sulle tariffe

I consumatori che desiderano rimanere aggiornati sulle questioni relative alle tariffe delle console portatili possono riferirsi a piattaforme come Retro Handhelds, che gestiscono pagine dedicate a questo tema. Ad oggi, Anbernic è stata tra le poche aziende a sospendere integralmente le spedizioni negli Stati Uniti, segnando un cambio sostanziale nel panorama delle importazioni e un potenziale aumento di prezzi per i consumatori americani.