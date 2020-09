I giochi Xbox saranno disponibili in streaming anche sugli iPhone

Microsoft ha lasciato intendere che presto sarà possibile riprodurre in streaming i giochi Xbox su iPhone. Il gigante di Redmond ha finora annunciato ufficialmente questa nuova funzionalità solo per gli smartphone Android, ma ha suggerito che è lecito aspettarsela anche per gli iPhone.

L’azienda statunitense ha svelato di recente che la sua nuovissima app Xbox su Android consentirà di riprodurre in streaming l’intera libreria di giochi Xbox One sul proprio smartphone, ovviamente senza spendere nemmeno un euro.

In precedenza questa funzionalità era nota come Console Streaming, che consente di connettersi alla propria console dal dispositivo Android, permettendo quindi di accedere a qualsiasi gioco precedentemente scaricato sulla console locale. In precedenza, Xbox Console Streaming era limitato a Xbox Insider: grazie a questo aggiornamento promosso da Microsoft, questa limitazione viene rimossa e viene aperto lo streaming per tutti.

L’arrivo della versione iOS della nuova app Xbox è stato confermato già da un pò, ma finora si pensava che non avrebbe supportato la funzionalità di streaming. Tuttavia, Sean Hollister di The Verge afferma che Microsoft ha fatto capire il contrario.

“È in arrivo anche una versione iOS e, sebbene il mio collega Tom Warren avesse inizialmente suggerito che la funzione di streaming della console probabilmente non sarebbe arrivata su iOS, ora sono pronto a scommettere che lo farà – afferma Hollister – Microsoft ora mi dice che l’obiettivo è effettivamente quello di avere la piena parità tra le app iOS e Android e che Apple sta già rivedendo la versione iOS”.

Uno dei motivi principali per cui non ci si aspettava che l’app iOS supportasse lo streaming sono le rigide regole di Apple contro le piattaforme di gioco nell’App Store. Un problema che sta alla base anche della disputa con Epic Games, in seguito all’introduzione nell’app Fortnite di un sistema di pagamento in grado di aggirare la commissione del 30% imposta da Apple e Google.