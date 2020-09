Gigabyte annuncia M27F e M27Q, due nuovi monitor da gaming con funzione KVM

Gigabyte ha annunciato oggi la sua nuova linea di monitor pensati e realizzati appositamente per il gaming. La nuova gamma è composta da due modelli, ovvero l’M27F e l’M27Q, con il primo che pare avere le caratteristiche del modello “base”. Ciò che rende unici questi monitor è che sono entrambi dotati della funzione KVM USB-C incorporata, che consente agli utenti di passare dal desktop principale al dispositivo di input secondario.

Per sfruttare appieno la funzione KVM, gli utenti dovranno collegare sia un mouse che una tastiera direttamente al monitor, più il dispositivo secondario tramite la porta USB-C incorporata. Ovviamente, il PC principale sarà comunque collegato direttamente tramite HDMI o DisplayPort integrato. Una volta connesso, tutto ciò che l’utente deve fare è premere il pulsante KVM dedicato per completare il passaggio.

Dal punto di vista delle specifiche, l’M27F è dotato di un display IPS Full HD che presenta un tempo di risposta di 1 ms, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una precisione del colore a 8 bit DCI-P3 del 95%. Inoltre, il monitor è anche predisposto per il supporto HDR.

Per quanto riguarda invece M27Q, siamo di fronte ad una variante leggermente più “prestante”. Questo monitor è infatti dotato di DisplayHDR certificato Vesa, oltre a una risoluzione QHD (2560 x 1440), superiore a quella del “collega”. Inoltre, il display presenta anche un tempo di risposta di 0,5 ms leggermente più veloce, una frequenza di aggiornamento di 170 Hz e una precisione del colore DCI-P3 del 92% (leggermente inferiore al M27F).

Entrambi i monitor da gioco sono compatibili con AMD Freesync Premium e sono disponibili in una dimensione uniforme di 27 pollici. Al momento Gigabyte non ha specificato i prezzi per M27F e M27Q: l’azienda si è limitata a confermare che tutti e due i monitor verranno rilasciati sul mercato tra questo mese e il prossimo.

Fonte Lowyat