Gigabyte Aorus FI25F, ufficiale il nuovo monitor gaming con tecnologia SuperSpeed IPS

Gigabyte ha lanciato Aorus FI25F SuperSpeed ​​IPS, un nuovo gaming monitor che sta già facendo parlare di sè. Secondo l’azienda si tratta di un prodotto “degno di nota” in quanto utilizza la tecnologia proprietaria SuperSpeed ​​IPS per ottenere un tempo di risposta di 0,4 ms (MPRT) con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. In precedenza i giocatori dovevano “scendere a compromessi” sulla qualità dell’immagine, optando per un monitor a pannello TN per le migliori combinazioni di risposta e frequenza di aggiornamento.

Il nuovo Aorus FI25F rompe gli schemi ed è la stessa azienda a definirlo “l’ideale per i giocatori FPS”. Sulle pagine ufficiali dei prodotti, Gigabyte annuncia l’Aorus FI25F come il “primo monitor tattico al mondo”, sebbene non sia ancora chiarissimo il riferimento. Passando alle specifiche tecniche chiave dell’Aorus FI25F, è doveroso sottolineare che il SuperSpeed ​​IPS da 24,5 pollici è dotato anche di rivestimento antiriflesso, e ha una risoluziuone di 1920 x 1080 pixel (FHD), con luminosità massima 400 nit e rapporto di contrasto 1000: 1.

Le porte presenti a bordo del gaming monitor sono HDMI 2.0 x2, DP1.2, (USB in) USB 3.0 x2, oltre alle cuffie e al microfono. La scheda di alimentazione è incorporata (nessun adattatore ingombrante) ed è confermata anche l’illuminazione RGB sul retro con sincronizzazione software Gigabyte RGB fusion.

Ci sono anche altre caratteristiche degne di nota, come ad esempio il fatto che questo monitor sia riuscito a superare gli standard DisplayHDR 400, come confermato dalla certificazione VESA. Le impostazioni del monitor possono essere regolate utilizzando il software OSD SideKick di Gigabyte invece dei menu OSD. Le funzionalità sono quelle pensate appositamente per il gaming, come le modalità di gioco, lo stabilizzatore di mira, il GameAssist e la cancellazione attiva del rumore.

Finora Gigabyte non ha rivelato dettagli riguardanti i prezzi o le disponibilità del nuovo prodotto. Tuttavia, un elenco di rivenditori cinesi (Taobao) indica un prezzo che si aggirerà intorno alle 450 sterline, poco meno di 500 euro al cambio.

Fonte Hexus