Gigabyte Aorus 16X: un gaming laptop competitivo anche nel 2025

Con l’arrivo imminente sul mercato dei nuovi portatili dotati di schede video NVIDIA RTX serie 50, si apre un interessante dibattito sulle scelte da fare per chi ha intenzione di acquistare un laptop gaming. Questo è il caso del Gigabyte Aorus 16X, un dispositivo che risalta per il suo buon rapporto qualità-prezzo, rispetto a modelli più recenti e costosi. Scopriamo insieme se possa ancora rappresentare una valida opzione per i gamer nel 2025.

Caratteristiche tecniche di alto livello

Il Gigabyte Aorus 16X è dotato di un’ottima connettività, che include un’ampia gamma di porte e ingressi, come un lettore microSD e una porta HDMI 2.1, permettendo così una facile connessione a vari dispositivi. Anche la webcam, dotata di Windows Hello, offre un’ulteriore comodità grazie alla funzione di sblocco biometrico.

La parte grafica del laptop è gestita dalla GeForce RTX 4070 con 8 GB di VRAM GDDR6, costruita sull’architettura Ada Lovelace. Questa scheda video supporta DLSS 3 e ray tracing avanzato, permettendo ottime prestazioni in gaming, con risoluzioni fino a 1440p e dettagli elevati. Tuttavia, il Thermal Design Power di 140W implica che la dissipazione del calore diventa fondamentale per garantire il funzionamento ottimale della GPU.

All'interno dell’Aorus 16X troviamo un processore potente, dotato di 14 core, suddivisi in 6 P-core e 8 E-core, capace di raggiungere velocità di picco fino a 4.9 GHz. Sebbene non sia l'ultimo modello sul mercato, la sua potenza si rivela ancora adeguata per molte applicazioni, specialmente nel gaming, dimostrando capacità ancora rilevanti.

Performance di gioco

Il Gigabyte Aorus 16X si presenta come un laptop dedicato al gaming. Testando la sua abilità con i titoli PC più recenti e impegnativi, risulta evidente la sua idoneità. Durante le sessioni di gioco, il portatile si comporta bene, raggiungendo frame rate soddisfacenti. Con risoluzione massima di 2560x1600, frame generation attivo, DLSS 2 impostato su bilanciato e ray tracing a livelli medi, il laptop riesce a mantenere performance tra i 70 e i 90 fps, sebbene qualche calo possa verificarsi in situazioni più frenetiche.

Tra i giochi testati, "Spider-Man 2" ha mostrato miglioramenti significativi rispetto al lancio iniziale. Con impostazioni ben bilanciate si riesce a mantenere frame rate tra 60 e 90 fps. Sebbene il ray tracing e alcune impostazioni alte possano ridurre il frame rate, il gioco risulta giocabile anche su portatili non dotati di schede grafiche di ultima generazione.

Altri giochi e performance complessive

L'Aorus 16X ha dimostrato di sapersi destreggiare bene anche con altri titoli. In "Space Marine 2", per esempio, le performance rimangono comprese tra 80 e 110 fps, anche durante scene ricche di azione. Questa stabilità è un fattore chiave, in quanto giochi con un alto numero di nemici possono mettere alla prova il dispositivo.

Passando a "Kingdom Come: Deliverance II", la mancanza del Frame Generation non compromette l’esperienza, consentendo frame rate tra 90 e 110 fps, a seconda delle circostanze di gioco. Non bisogna dimenticare "Black Myth: Wukong", un titolo noto per la sua pesantezza, dove il laptop ha raggiunto una media rispettabile di 66 fps anche settando grafiche e risoluzioni esigenti.

Titoli meno intensivi come "Counter-Strike 2" e "Valorant" performano ancora meglio, stabilizzando il frame rate sopra i 240 fps, esaltando il display da 165 Hz del dispositivo. Anche "Cyberpunk 2077" e "Alan Wake 2" trovano configurazioni grafiche adeguate per mantenere performance intorno ai 60 fps.

Un buon compromesso per il gaming nel 2025

Con l’arrivo delle nuove schede video, molti si chiedono se valga la pena investire in un portatile gaming come il Gigabyte Aorus 16X. Le prestazioni dimostrate, unite ad un prezzo più contenuto rispetto ai nuovi modelli, rendono questo laptop una scelta valida per chi cerca un dispositivo senza dover affrontare spese eccessive. Nonostante l'uscita imminente dei portatili con schede video di generazione attuale, l'Aorus 16X riesce a rimanere competitivo, proponendo comunque un'esperienza di gioco soddisfacente e di ottimo livello.