GetInsta, l’app per avere like e follower su Instagram gratis

Ottenere like e followers su Instagram gratuiti è una priorità per chiunque lavori nel contesto di questo social. Ottenere visibilità infatti, consente di poter incrementare la propria notorietà e promuovere la propria immagine, portando il proprio messaggio (ed eventualmente relativi prodotti e servizi) a una sempre più ampia platea.

Per raggiungere obiettivi importanti in questo ambito, esistono varie strategie piuttosto complesse e lunghe da attuare. Anche dei software specifici però, possono dare una notevole mano in tal senso. Stiamo parlando, per esempio di GetInsta, applicazione freeware realizzata da Orangeview che permette di incrementare i propri follower in maniera del tutto gratuita.

Il software, disponibile per tutte le versioni di Windows (da Windows XP sino al più recente Windows 10) risulta infatti un valido alleato per chi sta cercando di ottenere successo su quello che è senza ombra di dubbio il social network del momento.

GetInsta: come funziona?

Quando si parla di GetInsta, si fa riferimento a un’app per ottenere like gratuiti su Instagram di alta qualità e soprattutto reali. Il sistema di funzionamento di tale applicazione è geniale e, soprattutto, non comporta alcun tipo di costo da parte dell’utente. Come funziona dunque GeInsta?

Per ottenere followers Instagram gratuiti senza verifica umana è necessario:

scaricare l’applicazione, installando la stessa su una qualunque versione del sistema operativo Windows

registrare un’account sull’applicazione al fine di ottenere accesso alla stessa (già al momento dell’iscrizione è possibile ottenere delle monete, un credito che consente di acquistare followers e like per il già citato social network)

aggiungere uno o più account Instagram da collegare a GetInsta

A questo punto è possibile utilizzare il software selezionando Get followers (per ottenere followers) o Get Likes (per ottenere likes) spendendo la valuta virtuale, definita coins, utilizzata da GetInsta.

Nota bene: è possibile collegare fino a 5 account Instagram a questa applicazione. Ogni account richiede l’approvazione da parte di GetInsta che può richiedere 24 ore e, una volta aggiunto un account, questo può essere eventualmente rimosso per far spazio a un altro.

Come si guadagna la valuta da spendere all’interno dell’app?

Abbiamo accennato come l’app richieda l’utilizzo di una particolare valuta per poter ottenere seguito. Come si guadagna dunque questa tipologia di moneta? Basta partecipare a propria a GetInsta, andando a seguire tramite il proprio account dei post o dei profili di Instagram. Ovviamente è poi possibile bruciare i tempi, acquistando direttamente con denaro reale followers e likes. Anche solo agendo il credito dell’app, e dunque senza spendere denaro reale, è possibile comunque ottenere dei risultati decisamente apprezzabili.

Di fatto, GetInsta offre un sistema pulito, privo di pubblicità (e ovviamente di qualsivoglia virus) per rendere quanto più possibile visibile il proprio profilo e i propri post.