Gentler Streak aggiorna la sua app con nuovi widget per monitorare la salute su iPhone

Recentemente, Gentler Streak, una delle applicazioni più apprezzate nel campo del fitness e del benessere per dispositivi Apple, ha rilasciato un aggiornamento significativo. La nuova versione dell'app introduce una serie di widget che consentono di monitorare vari parametri di salute direttamente dalla schermata principale del proprio dispositivo. Questa novità si inserisce in un percorso di crescita e innovazione dell’app, già nota per il suo focus sul benessere degli utenti.

Novità sui widget di Gentler Streak

L’ultima implementazione di Gentler Streak riguarda principalmente la sezione dedicata al benessere, offrendo ai suoi utenti una visione più chiara e dettagliata delle proprie condizioni fisiche attraverso i dati raccolti dall'Apple Watch. I nuovi widget si sposano perfettamente con l'obiettivo dell'app, che è quello di fornire un'analisi approfondita di diversi indicatori dello stato di salute. Tra i parametri monitorati ci sono il battito cardiaco medio, la temperatura del polso, il tasso di respirazione e la saturazione di ossigeno.

Gli utenti possono scegliere tra un widget di grandi dimensioni, che fornisce una panoramica di tutte le metrich disponibili, oppure widget specifici per ciascun singolo indice. Integrarli nella schermata principale di iPhone o iPad è semplice: basta entrare nella modalità di modifica della schermata, toccando e tenendo premuto su un widget o un'area vuota, e poi selezionare l'opzione per aggiungere i widget desiderati.

Funzionalità di aggiornamento e miglioramenti

Un aspetto interessante di questi widget è la loro capacità di aggiornarsi automaticamente ogni mattina, raccogliendo dati mentre si dorme. Questo consente agli utenti di avere sempre informazioni recenti e accurate sulle loro condizioni fisiche. Inoltre, l'aggiornamento ha portato a una maggiore comprensione del tasso di percezione dello sforzo , un indicatore la cui interpretazione non sempre risulta immediatamente chiara secondo Gentler Streak.

Grazie a queste nuove funzionalità, l’app si presenta non solo come uno strumento per gli appassionati di fitness, ma anche come un valido supporto per chi desidera avere un controllo costante sulla propria salute, evitando di esagerare durante gli allenamenti. Questo contributo al monitoraggio della condizione fisica ha permesso a Gentler Streak di affermarsi nel competitivo mercato delle app per il benessere.

Riconoscimenti e premi di Gentler Streak

Il valore di Gentler Streak non passa inosservato. Nel 2022, l'app è stata premiata come "App dell'Anno" per Apple Watch da Apple, e nel 2023 è stata selezionata come finalista per l'Apple Design Award. Questi riconoscimenti non sono frutto del caso, ma attestano l'impegno di questa applicazione nel migliorare la vita quotidiana dei suoi utenti e nel promuovere una cultura del benessere.

Non è da sottovalutare che, solo l’anno scorso, Gentler Streak ha ricevuto un Apple Design Award nella categoria "Miglior Impatto Sociale", un riconoscimento che sottolinea il suo approccio responsabile e inclusivo. Questo evidenzia l'importanza dell'app non solo per il monitoraggio della salute individuale, ma anche per il suo contributo alla comunità.

Download e accessibilità dell'app

Gentler Streak è disponibile per il download gratuito sull'App Store. Tuttavia, per accedere a caratteristiche avanzate, è richiesta una sottoscrizione o un acquisto di licenza a vita. Attualmente, l'app offre uno sconto del 40% sull'abbonamento annuale con possibilità di condivisione familiare, un'opportunità da non perdere per chi desidera investire nella propria salute.

È importante notare che Gentler Streak raggiunge il massimo della sua funzionalità quando utilizzata con un Apple Watch, il che la rende un'ottima scelta per chi possiede già questo dispositivo. Con l’aggiornamento e le nuove funzionalità, Gentler Streak si conferma come una risorsa preziosa per chi desidera monitorare e migliorare il proprio stato di salute.