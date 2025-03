Genshin Impact: in arrivo il supporto ai controller su Android con la versione 5.5

Genshin Impact, il fenomeno videoludico che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, si prepara a fare un passo significativo per gli utenti Android. Con l'imminente aggiornamento alla versione 5.5, previsto per il 26 marzo 2025, gli utenti Android potranno finalmente utilizzare i controller per divertirsi con il loro gioco preferito. Fino ad ora, il supporto ai controller era una funzionalità che ha escluso per troppo tempo gli appassionati di Android, che sono stati costretti a fare affidamento su soluzioni alternative.

Cos'è Genshin Impact e perché è così popolare

Genshin Impact è un gioco di ruolo open-world sviluppato da miHoYo, lanciato nel settembre 2020. Da allora, il titolo ha raggiunto un enorme successo, accumulando oltre 60 milioni di giocatori attivi mensili. La sua popolarità deriva non solo dalla grafica mozzafiato e da un gameplay avvincente, ma anche dalla costante introduzione di nuovi contenuti, eventi e personaggi, che mantengono viva l’attenzione della community. Gli aggiornamenti regolari e l'ampia accessibilità su vari dispositivi, tra cui Android, iOS, Windows, PlayStation e Xbox, hanno ulteriormente amplificato la sua diffusione.

L'attesa del supporto ai controller su Android

Il supporto ai controller per Genshin Impact è stato reso disponibile per la prima volta su iOS nel febbraio 2021, con il rilascio della versione 1.3. Gli utenti Android, al contrario, hanno dovuto attendere fino ad oggi per avere accesso a questa funzionalità. Diverse voci tra i fan hanno teorizzato che Apple potesse aver pagato per l’esclusiva del supporto ai controller su iOS, lasciando gli utenti Android in attesa. Questa situazione ha costretto i giocatori su Android a ricorrere ad applicazioni di terze parti per emulare il supporto, con risultati non sempre soddisfacenti. Finora, la mancanza di un supporto ufficiale aveva comportato una serie di difficoltà, come la complessità nella configurazione e un'esperienza di gioco non ottimale.

Dettagli sulla versione 5.5 e la roadmap del gioco

Con il lancio previsto per il 26 marzo 2025, l’aggiornamento alla versione 5.5 di Genshin Impact promette non soltanto l'aggiunta del tanto atteso supporto ai controller, ma anche molte altre novità. Nella discussione condotta dallo sviluppatore, miHoYo ha confermato l'inclusione di quattro tipi di controller wireless compatibili: Dualshock 4, DualSense, Xbox Wireless Controller e Xbox Elite Wireless Controller Series 2, tutti operativi tramite connessione Bluetooth. Tuttavia, il supporto per controller di tipo USB-C, come il Razer Kishi, appare ancora poco chiaro.

In aggiunta, il 14 marzo 2025, si terrà un evento di annuncio in diretta su Twitch e YouTube, dove verranno svelati ulteriori dettagli sul contenuto dell’aggiornamento. Un momento imperdibile per i fan del gioco, che sperano di scoprire novità interessanti e anticipazioni su futuri sviluppi.

Il futuro di Genshin Impact e le aspettative

Mentre il titolo continua a prosperare su diverse piattaforme, rimane da vedere come si evolverà il supporto a lungo termine per Genshin Impact su Nintendo Switch, una versione che è stata annunciata nel 2020 ma della quale non si hanno aggiornamenti da tempo. Data la popolarità in continua crescita del gioco, una eventuale uscita su Nintendo Switch 2 sarebbe un evento significativo per catturare l'attenzione sia dei fan storici sia di nuovi giocatori.

Con questo nuovo aggiornamento, miHoYo sta rispondendo a una richiesta di lunga data della community di Genshin Impact, rendendo il gioco ancora più accessibile e divertente per tutti i giocatori Android. Mentre l'attesa per il lancio dell’aggiornamento si fa sentire, i fan fanno il tifo per un'esperienza di gioco che si avvicini di più a quella della piattaforma iOS, con la speranza che la nuova funzionalità possa migliorare l’interazione e aumentare il coinvolgimento dei giocatori.