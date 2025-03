Genshin Impact: guida completa con trucchi, codici, segreti e consigli

Sei pronto a esplorare il mondo di Teyvat? Genshin Impact è un action RPG open world sviluppato da HoYoverse, in cui vesti i panni di un Viaggiatore alla ricerca del suo gemello perduto. Puoi giocarci su PC, PS4, PS5, iOS e Android. Durante l’avventura, dovrai affrontare sfide, scoprire segreti e interagire con una vasta gamma di personaggi, ognuno con le proprie abilità uniche.

Fin dall’inizio, il gioco ti mette di fronte a numerose meccaniche: esplorazione, combattimenti, gestione dei personaggi e delle risorse. All’inizio può sembrare travolgente, ma non preoccuparti: questa guida ti aiuterà a orientarti e a sfruttare al meglio ogni opportunità.

Il sistema di combattimento si basa sulla combinazione di elementi: puoi creare reazioni elementali unendo diversi attacchi per ottenere effetti devastanti. Il gioco offre una grande varietà di personaggi, ognuno con abilità uniche e un proprio stile di gioco. Per ottenerli, dovrai affidarti al sistema di Wishes, tipico dei giochi gacha, utilizzando valute di gioco per tentare la fortuna nei banner disponibili.

Ma non è tutto! Genshin Impact non è solo combattimento: potrai esplorare un vastissimo mondo aperto, risolvere enigmi, affrontare missioni epiche, cucinare, pescare e persino arredare la tua dimora con il sistema della Serenitea Pot. Inoltre, il gioco è costantemente aggiornato con nuovi eventi, storie e personaggi.

Questa guida ti aiuterà a capire i meccanismi principali del gioco, con consigli pratici per ottenere nuovi personaggi, potenziare il tuo team, accumulare risorse e sfruttare al meglio ogni aspetto di Teyvat.

Ora che hai un’idea di cosa ti aspetta, vediamo insieme i consigli più importanti per partire con il piede giusto in Genshin Impact!

Le valute di gioco: Primogem, Mora e altro

In Genshin Impact troverai molte valute diverse, ognuna con un utilizzo specifico:

Mora: la moneta base per potenziare personaggi, armi e artefatti.

Primogem: la valuta più preziosa, ottenibile in gioco e usata per acquistare Fates nei Wishes.

Acquaint Fates & Intertwined Fates: servono per ottenere personaggi e armi nei banner.

Genesis Crystals: acquistabili con soldi reali e convertibili in Primogem.

: acquistabili con soldi reali e convertibili in Primogem. Stardust & Starglitter: ottenuti dai Wishes, possono essere scambiati per risorse e personaggi esclusivi.

Gestire saggiamente le risorse è essenziale per evitare sprechi e massimizzare i progressi nel gioco.

Come ottenere nuovi personaggi: il sistema di Wishes

In Genshin Impact, per ampliare il tuo roster di personaggi devi utilizzare il sistema di Wishes. Questo meccanismo gacha ti permette di ottenere armi e personaggi attraverso l’uso di Acquaint Fates e Intertwined Fates. Ogni Wish ha un costo e offre ricompense di rarità variabile, con i personaggi 5 stelle che risultano più difficili da ottenere.

Per evitare frustrazioni, il gioco include un sistema di garanzia: effettuando 10 Wishes in un banner, avrai sempre almeno un oggetto o un personaggio 4 stelle. Inoltre, se non ottieni un 5 stelle dopo un certo numero di Wishes, le probabilità di trovarlo aumentano progressivamente fino a garantirtene uno.

Se ottieni un personaggio già in tuo possesso, riceverai materiali utili per potenziarne le costellazioni, aumentando così le sue capacità in battaglia.

Le costellazioni in Genshin Impact sono un sistema che permette di potenziare ulteriormente i personaggi, migliorando le loro abilità e capacità. Ogni personaggio ha un albero delle costellazioni che si sblocca man mano che ottieni copie extra del personaggio stesso tramite il sistema dei Wishes.

Quando ottieni una copia di un personaggio che hai già, quella copia viene utilizzata per potenziare una delle sue costellazioni. Ogni costellazione conferisce un bonus specifico, come l’aumento dei danni di una determinata abilità, la riduzione del tempo di ricarica o l’aggiunta di effetti speciali che migliorano la sua efficacia in combattimento.

Esistono 6 costellazioni per ogni personaggio, e una volta sbloccate tutte, il personaggio raggiunge il suo massimo potenziale. Tuttavia, sbloccare queste costellazioni richiede l’ottenimento di più copie dello stesso personaggio, che può essere difficile se non si ha molta fortuna nei Wishes.

Le costellazioni sono un modo per rendere un personaggio più potente e versatile, ma non sono indispensabili per progredire nel gioco, anche se possono rendere alcuni personaggi più efficaci in determinate situazioni.

Ricorda che non è indispensabile spendere denaro reale per ottenere nuovi personaggi: puoi accumulare Primogem e altre valute di gioco completando missioni, eventi e obiettivi.

Gameplay: combattimento, esplorazione e reazioni elementali

Genshin Impact offre un sistema di combattimento dinamico basato sugli elementi. Ogni personaggio appartiene a uno dei sette elementi (Anemo, Geo, Electro, Dendro, Hydro, Pyro, Cryo) e combinando i loro attacchi puoi scatenare potenti reazioni elementali. Ad esempio:

Hydro + Cryo = Congelamento

= Congelamento Pyro + Electro = Sovraccarico (esplosione)

= Sovraccarico (esplosione) Dendro + Pyro = Combustione

Il combattimento non è l’unico aspetto del gioco: puoi arrampicarti su qualsiasi superficie, nuotare, planare con il tuo aliante e interagire con l’ambiente in modi unici. Sfruttare il terreno e le combinazioni elementali è fondamentale per affrontare sfide più difficili e sconfiggere i boss più potenti.

Come salire di livello: esperienza e progressione

Nel gioco esistono due tipi di esperienza:

Esperienza del personaggio : aumenta combattendo nemici, completando missioni e utilizzando materiali di potenziamento come i Libri EXP.

: aumenta combattendo nemici, completando missioni e utilizzando materiali di potenziamento come i Libri EXP. Grado Avventuriero (AR): determina il contenuto disponibile nel gioco e si ottiene esplorando, completando quest e sfide.

Man mano che sali di grado, sbloccherai nuove funzionalità come il multiplayer, il Battle Pass e i Domini per ottenere artefatti rari. Inoltre, al raggiungimento di certi livelli, dovrai affrontare le Missioni di Ascensione per aumentare il World Level e ottenere ricompense migliori, ma anche nemici più forti.

Cos’è L’avdenture Handbook e come usarlo

L’Adventure Handbook in Genshin Impact è un libro di progressione che ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi nel gioco e a completare varie attività per ottenere ricompense. È una risorsa utile per organizzare e migliorare le tue esperienze di gioco, poiché ti guida nell’esplorazione, nelle missioni quotidiane e in altre attività che ti permettono di ottenere ricompense.

Ecco alcune delle funzionalità principali dell’Adventure Handbook:

Missioni principali e secondarie: l’Adventure Handbook contiene una lista di missioni principali e secondarie, che ti aiutano a progredire nella storia e a guadagnare risorse extra come Mora, Primogem e artefatti. Completare queste missioni è essenziale per avanzare nel gioco.

Sfide e obiettivi: oltre alle missioni, l’Adventure Handbook ti fornisce una serie di sfide, come la raccolta di oggetti, la sconfitta di determinati nemici o il completamento di azioni specifiche. Ogni sfida completata ti consente di guadagnare ricompense, come esperienza del personaggio, Mora e altro.

Guida alla progressione: l’Adventure Handbook ti offre una panoramica delle attività che puoi svolgere in base al tuo Grado Avventuriero (AR). Più avanzi nel gioco, più nuove voci si sbloccano, permettendoti di accedere a sfide e contenuti più complessi.

Potenziamento e sviluppo: ti consente di seguire i progressi delle tue risorse, come i materiali di ascensione dei personaggi e delle armi. Inoltre, ti aiuta a tenere traccia delle risorse che hai bisogno di raccogliere per salire di livello.



Insomma, si tratta di un ottimo strumento per orientarsi nel vasto mondo di Genshin Impact e per ottenere ricompense extra completando obiettivi specifici.

Avanza nella storia principale per aumentare il tuo Adventure Rank

Il tuo Adventure Rank (AR) è essenziale per sbloccare nuove attività e migliorare il tuo personaggio. Per aumentarlo rapidamente:

Completa le missioni della storia principale , che danno grandi quantità di esperienza.

, che danno grandi quantità di esperienza. Affronta le missioni giornaliere , che offrono Adventure EXP e Primogem.

, che offrono Adventure EXP e Primogem. Usa il tuo Adventure Handbook per seguire le attività consigliate.

per seguire le attività consigliate. Esplora il mondo e sblocca punti di teletrasporto, domini e scrigni segreti.

Usa la Resina ogni giorno

La Resina è una risorsa limitata che si rigenera lentamente e serve per ottenere materiali rari da boss e domini. Se non la usi, rischi di sprecarla. Puoi anche convertirla in Resina Condensata per conservarla per un altro momento.

Forma la tua squadra ideale

All’inizio avrai personaggi gratuiti come il Viaggiatore, Amber, Kaeya e Lisa. Man mano che ottieni nuovi personaggi, potrai creare squadre più efficienti. Ricorda che avere due personaggi dello stesso elemento in squadra può darti bonus interessanti!

Sfrutta il multiplayer per farmare più velocemente

A partire dal Adventure Rank 16 puoi giocare in co-op con amici o altri giocatori. Questo è utile per affrontare boss difficili o raccogliere materiali di ascensione che potresti non trovare nella tua regione.

Partecipa agli eventi a tempo limitato

Ogni aggiornamento introduce eventi speciali che offrono ricompense uniche, tra cui materiali rari e personaggi gratuiti. Controlla sempre la sezione eventi per non perderne nessuno!

Migliora il tuo team

Un buon team in Genshin Impact deve avere una sinergia efficace tra gli elementi e i ruoli dei personaggi. Considerate queste strategie per costruire una squadra vincente:

Bilanciare i ruoli : un team ben costruito ha almeno un DPS principale, un supporto o buffer, un healer e un sub-DPS. Questo garantisce versatilità sia in esplorazione che in combattimento.

: un team ben costruito ha almeno un DPS principale, un supporto o buffer, un healer e un sub-DPS. Questo garantisce versatilità sia in esplorazione che in combattimento. Sfruttare le reazioni elementali : combinare elementi tra loro (es. Pyro ed Electro per Sovraccarico o Hydro e Cryo per Congelamento) può aumentare esponenzialmente il danno inflitto ai nemici.

: combinare elementi tra loro (es. Pyro ed Electro per Sovraccarico o Hydro e Cryo per Congelamento) può aumentare esponenzialmente il danno inflitto ai nemici. Scegliere le armi e gli artefatti giusti : ogni personaggio ha statistiche e abilità che funzionano meglio con determinati equipaggiamenti. Controllate sempre le descrizioni e abbinate gli artefatti più adatti al vostro stile di gioco.

: ogni personaggio ha statistiche e abilità che funzionano meglio con determinati equipaggiamenti. Controllate sempre le descrizioni e abbinate gli artefatti più adatti al vostro stile di gioco. Potenziare i talenti: oltre a migliorare il livello del personaggio, potenziate i suoi talenti per aumentare il danno delle abilità e delle combo.

Codici attivi per Primogemme e ricompense gratuite

Uno dei modi migliori per ottenere Primogemme senza spendere denaro reale è riscattare i codici promozionali forniti da miHoYo. Questi codici possono dare non solo Primogemme, ma anche Mora, minerali di miglioramento e altri materiali utili. Per riscattarli, seguite questi passaggi:

Accedete al sito ufficiale di Genshin Impact nella sezione “Redeem Code“. Effettuate il login con il vostro account miHoYo. Inserite il codice attivo e confermate il riscatto. Aprite la casella di posta in gioco per ricevere le ricompense.

Ecco alcuni codici attivi al momento (aggiornati di frequente):

HS4NM7YDGC99 : 60 Primogems e 5 Adventurer’s Experience

: 60 Primogems e 5 Adventurer’s Experience GS55YTPY8X: 30.000 Mora, 5 Mystic Enhancement Ore, 3 Hero’s Wit, 3 Teachings of Conflict e 3 Vajrada Amethyst Sliver

JRCB867O8KT3: 10.000 Mora, 10 Adventurer’s Experience, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Stir-Fried Fish Noodles e 5 Jueyun Chili Chicken

30.000 Mora, 5 Mystic Enhancement Ore, 3 Hero’s Wit, 3 Teachings of Conflict e 3 Vajrada Amethyst Sliver 10.000 Mora, 10 Adventurer’s Experience, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Stir-Fried Fish Noodles e 5 Jueyun Chili Chicken POKAPOKAGENSHIN: 5 Kageuchi Handguard, 5 Sea Ganoderma, 3 Hero’s Wit e 1 Dreams of Healing

5 Kageuchi Handguard, 5 Sea Ganoderma, 3 Hero’s Wit e 1 Dreams of Healing 11KU0MNDK2RG: 60 Primogems e 5 Adventurer’s Experience

60 Primogems e 5 Adventurer’s Experience GENSHINGIFT: 50 Primogems e 3 Hero’s Wit

Controlla regolarmente le dirette streaming degli sviluppatori, perché durante gli annunci delle nuove patch vengono sempre rilasciati nuovi codici temporanei con Primogemme e altri premi.