Gemini migliora l’esperienza di navigazione: presto riassunti anche su Samsung Internet

Gemini, l’innovativa tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata da Google, ha già conquistato gli utenti di Chrome, consentendo di riassumere articoli semplicemente fornendo l’URL. La buona notizia è che questa funzionalità si sta preparando ad arrivare anche per gli utenti di Samsung Internet, promettendo una navigazione ancora più fluida per i possessori di smartphone Galaxy.

La situazione attuale: riassunti e funzionalità già disponibili

Attualmente, Gemini consente di generare riassunti per articoli visualizzati su Google Chrome e in applicazioni che utilizzano Chrome Custom Tabs, come Google News. Gli utenti possono attivare la funzione Gemini su una pagina web toccando l’overlay di Gemini e selezionando “Chiedi di questa schermata”, per poi inserire o pronunciare la parola “Riassumi”. Questa operazione permette a Gemini di allegare l’URL completo della pagina, che consente di analizzare il contenuto integrale del sito e non solo ciò che appare sullo schermo.

Tuttavia, questa funzionalità era limitata a Chrome e a determinate app. Quando gli utenti tentavano di eseguire lo stesso processo su altri browser, come Samsung Internet, Gemini non riusciva a raccogliere l’URL della pagina. Questo significava che i riassunti erano limitati esclusivamente al contenuto visibile di quel momento, senza poter accedere alle informazioni contenute nell’intera pagina.

Verso una nuova era per Samsung Internet: l’integrazione con Gemini

Recentemente, durante test effettuati con la versione 16.10.40.sa.arm64 dell’app Google, è emerso che la funzionalità di allegare URL è stata attivata nel browser Samsung Internet. I risultati mostrano chiaramente come Gemini possa ora riconoscere e allegare il URL completo delle pagine visitate all’interno del browser di Samsung. Questo rappresenta un cambiamento significativo e potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti che preferiscono Samsung Internet a Chrome.

Quando Gemini ha accesso al URL completo, la capacità di fornire riassunti più accurati e dettagliati aumenta notevolmente, in quanto il sistema può analizzare l’intero articolo. Per gli utenti Android che utilizzano regolarmente Samsung Internet, questa è un’ottima notizia che potrà rendere la navigazione quotidiana molto più efficiente e produttiva.

Un’alleanza tecnologica in crescita tra Google e Samsung

Negli ultimi mesi, Google e Samsung hanno intensificato la loro collaborazione, lavorando insieme su diverse funzionalità collegate all’intelligenza artificiale. Il lancio della serie Galaxy S25 ha già visto l’introduzione di diverse novità alimentate da Gemini, e ora sembra che il browser di Samsung sarà il prossimo a beneficiare di questi miglioramenti.

Mentre al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il lancio del riassunto degli URL su Samsung Internet, le funzionalità in fase di sviluppo indicano che c’è un impegno concreto per rendere attiva questa funzionalità. Gli utenti attendono con interesse che questa possibile estensione venga rilasciata al pubblico, amplificando l’ammirazione per la crescente cooperazione tra Google e Samsung.

Con questi avanzamenti, la vita di molti utenti Galaxy potrebbe trasformarsi, rendendo la navigazione web non solo più rapida, ma anche più informativa e facile da gestire.