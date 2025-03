Gemini di Google introduce nuove funzionalità per un’esperienza più integrata con Maps

Negli ultimi sviluppi del panorama dell’intelligenza artificiale, Gemini, l’assistente di Google, continua a rappresentare un progetto in forte espansione. Recentemente, è stato avviato il rollout di diverse novità, tra cui l’aggiunta di un menù “+” e funzionalità come Canvas e Audio Overview, in aggiunta a Project Astra per gli utenti Android. Questa evoluzione non si ferma qui: è stata introdotta una nuova opzione che promette di rendere più semplice l’interazione con Google Maps.

L’integrazione tra Gemini e Google Maps: novità in arrivo

Nei primi giorni di febbraio, i segnali di un miglioramento dell’integrazione tra l’assistente Gemini e Google Maps hanno cominciato a emergere. Google ha lavorato all’implementazione di ricerche contestuali, un segno della direzione intrapresa dal gigante tecnologico per affinare le capacità dell’assistente. La novità si materializza ora attraverso un chip chiamato “Chiedi informazioni su un luogo”, visibile nell’overlay dell’assistente quando viene attivato tramite gesture. Questo nuovo strumento appare sopra il campo di testo “Chiedi a Gemini” e i pulsanti di accesso rapido, come microfono e opzioni per allegati.

Tuttavia, i primi utilizzi di questa funzionalità hanno rivelato alcune imperfezioni. Ad esempio, durante un tentativo di ottenere informazioni sugli orari di apertura del Colosseo, il sistema ha erroneamente fornito i dettagli di un ristorante a Perugia. Ciò evidenzia la necessità di ulteriori ottimizzazioni da parte di Google per rendere questa nuova funzione più precisa e utile. La tecnologia, infatti, consente all’assistente di elaborare l’URL del luogo richiesto e interagire con Google Maps, che è uno degli elementi chiave nelle operazioni di Gemini.

Accessibilità delle nuove funzioni e suggerimenti per gli utenti

Il lancio del chip “Chiedi informazioni su un luogo” è attualmente in fase di rollout per tutti gli utenti e non richiede un abbonamento a servizi premium per essere utilizzato. È consigliabile, tuttavia, controllare che sul proprio smartphone siano installate le versioni più aggiornate delle applicazioni coinvolte. Questo passaggio può aiutare a velocizzare l’implementazione delle nuove funzionalità e garantire un utilizzo ottimale dell’assistente vocale.

Come ottenere l’app Gemini e mantenerla aggiornata

Gemini è accessibile in Italia sia come Web App, disponibile su gemini.google.com/app, sia come applicazione per dispositivi Android. Quest’ultima è integrata all’interno dell’app Google, la quale funge da contenitore principale per l’assistente IA di Google. Gli utenti possono raggiungere la pagina dell’app su Google Play Store attraverso il badge dedicato.

Per garantire un’esperienza senza intoppi e sfruttare tutte le nuove potenzialità, è fondamentale assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’app Google. Gli utenti possono facilmente aggiornare l’app facendo clic sul badge pertinente e selezionando “Aggiorna” qualora fosse disponibile un aggiornamento. Controllare regolarmente gli aggiornamenti consentirà di ricevere le ultime novità in termini di funzionalità e miglioramenti dell’assistente Gemini.