GDC 2020 e Coronavirus: Sony, Facebook e Kojima non ci saranno

Il GDC, Game Developers Conference, 2020 si dovrebbe tenere quest’anno a San Francisco nelle giornate dal 16 al 20 marzo. Come è accaduto per il Mobile World Congress di Barcellona, sembra che anche in questo caso alcune delle più grandi aziende internazionali stiano ritirando a loro partecipazione alla conferenza.

Il coronavirus, quindi, oltre ad aver rallentato in Cina e in Sud Corea la produzione di dispositivi Apple e Samsung potrebbe far saltare anche un altro evento di fama mondiale.

GDC 2020 e Coronavirus

Purtroppo l’allarme coronavirus sta mietendo i primi ritiri anche alla conferenza GDC di quest’anno. Sony PlayStation ha già comunicato che non sarà presente al GDC 2020. Con un comunicato stampa inviato da Sony Interactive Entertainment (SIE) a GamesIndustry.biz , la casa giapponese comunica la mancata partecipazione alla manifestazione in seguito alla crescente preoccupazione destata dal COVID-19 (coronavirus). La decisione deriva dal fatto che le restrizioni globali in merito ai viaggi e ai paesi a rischio cambiano di giorno in giorno e c’è ancora grande difficoltà nel fare previsioni in merito alla diffusione del virus.

Purtroppo non solo Sony ha deciso di non partecipare. Anche Facebook Gaming che avrebbe dovuto presentare al mercato le novità di Oculus non parteciperà al GDC.

La società ha però confermato che tutte le presentazioni e le sessioni si terranno lo stesso in video conferenza. Lo stop alla partecipazione anche in questo caso è da ricercarsi nella necessità di tutelare la salute di tutti i dipendenti aziendali. Nonostante un comunicato stampa condiviso dall’ente della manifestazione rassicuri tutti i partecipanti sulle misure adottate dal Governo degli Stati Uniti e dall’ente organizzatore, anche Kojima Productions ha annunciato che non ci sarà.

L’annuncio è arrivato proprio ieri via Twitter dal profilo ufficiale di Kojima, facendo così crescere l’elenco delle aziende che non parteciperanno quest’anno. Kojima Productions has made the difficult decision to cancel our participation at the 2020 Game Developers Conference due to increasing concerns related to coronavirus. (1/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 24, 2020

Fonte gamesindustry